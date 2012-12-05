起債予測一覧〔表〕＝12月6日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- コマツ <0#6301=JFI> 12/ 5 AA 期間5年、発行額300億円 主幹事：野村 来週半ばに起債予定 三菱ＵＦＪ信託銀行 12/ 4 A 期間5年、シニア債 <0#8402=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 12月に起債予定 住友不動産 <0#8830=JFI> 12/ 3 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：大和 レンジ／T(289回)+28─29bp 12月7日に起債予定 関西アーバン銀行<0#8545=JFI> 12/ 3 AA 期間10年、発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 (10ノンコール5) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／L+199─201bp 12月7日に起債予定 十六銀行 ( 8356.T ) 12/ 3 A 期間10年、発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 (10ノンコール5、ステップアップ付) 主幹事：野村 来週後半に起債予定 成田国際空港 <0#0946=JFI> 11/30 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 2013年1月に起債予定、2月に発行予定 三菱ケミカルホールディングス 11/29 AA 期間5年・7年 <0#4188=JFI> 発行額各150億円、100億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 ＳＭＢＣ日興 7年債：大和、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(289回)+27bp 7年債：T(305回)+31bp 12月6日に起債予定 大阪ガス <0#9532=JFI> 11/29 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：野村、大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(326回)+5bp 12月6日に起債予定 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/28 AA 期間2年、発行額200億円程度 主幹事：みずほ 来週前半に起債予定 フジシールインターナショナル 11/28 AA 期間5年、発行額50億円 ( 7864.T ) 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(289回)+24─30bp 来週前半に起債予定 りそなホールディングス 11/27 AA 期間5年、発行額500億円 <0#8308=JFI> 主幹事：野村、大和、シティＧ レンジ／T(289回)+23bp 12月6日に起債予定 旭硝子 <0#5201=JFI> 11/26 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 野村ホールディングス 11/26 AA 期間3年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 12月11日に起債予定 12月21日に発行予定 サンケン電気 <0#6707=JFI> 11/26 AA 期間3年、発行額40億円程度 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+150─155bp 12月7日に起債予定 明治ホールディングス 11/26 A 期間5年 <0#2269=JFI> 主幹事：大和、みずほ 興銀リース ( 8425.T ) 11/26 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：みずほ レンジ／L+6─9bp 12月7日に起債予定 ＪＲ西日本 <0#9021=JFI> 11/26 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(326回)+5─6bp 12月7日に起債予定 ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/22 AA 期間5年・10年・20年 発行額各100億円以上、150億円以上、 150億円以上 (発行総額500億円程度) 主幹事：野村、みずほ レンジ／ 5年債：T(289回)+6─7bp 10年債：T(326回)+5─6bp 20年債：T(140回)+9─10bp 12月7日に起債予定 シチズンホールディングス 11/22 A 主幹事：野村、みずほ、ＳＭＢＣ日興 ( 7762.T ) ＪＸホールディングス( 5020.T ) 11/19 AA 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、みずほ ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(326回)+45─48bp 12月7日に起債予定 東洋紡 <0#3101=JFI> 11/19 AA 期間3年・5年 発行額各50億円、100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：L+20bp 5年債：L+37bp 12月6日に起債予定 阿波銀行 <0#8388=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 仮条件(利率)／0.35─0.75％ 12月7日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------