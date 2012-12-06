UPDATE1: 東洋紡<3101.T>、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.48％

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［東京 ６日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、東洋紡(3101.T)<0#3101=JFI>
は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額５０億円。
利率 ０．４８％
発行価格 １００円
スプレッド スワップレート＋０．２０％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 東洋紡 募集期間 １２月 ６日
第３４回国内普通社債 払込期日 １２月１４日
発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 担保 無担保
利率 ０．４８％ 主幹事 ＳＭＢＣ日興証券
発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行
応募者利回り ０．４８０％ 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ）
償還期限 ２０１５年１２月１４日
利払日 ６月、１２月の各１４日
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・引受証券と引受額（案、単位：億円）
ＳＭＢＣ日興証２６ 野村証８ みずほ証８ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証８
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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