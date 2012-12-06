UPDATE1: 東洋紡<3101.T>、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.48％

ユーロ圏に関する、真に根の深い問題は双子の黒字拡大に拍車がかかっているドイツの一強状態だと、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。

主要通貨の中でドルが年初来最も弱い理由は、保護主義的なトランプ政権への懸念だけではないとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。