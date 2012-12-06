起債予測一覧〔表〕＝12月7日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 東京建物 <0#8804=JFI> 12/ 6 A 期間4年 主幹事：みずほ、大和 コマツ <0#6301=JFI> 12/ 5 AA 期間5年、発行額300億円 主幹事：野村 レンジ／T(289回)+13─16bp 来週半ばに起債予定 三菱ＵＦＪ信託銀行 12/ 4 A 期間5年、シニア債 <0#8402=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 12月に起債予定 住友不動産 <0#8830=JFI> 12/ 3 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：大和 レンジ／T(289回)+28bp 12月7日に起債予定 関西アーバン銀行<0#8545=JFI> 12/ 3 AA 期間10年、発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 (10ノンコール5) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／L+200bp 12月7日に起債予定 十六銀行 (8356.T) 12/ 3 AA 期間10年、発行額100億円 期限前償還条項付劣後債 (10ノンコール5、ステップアップ付) 主幹事：野村 レンジ／L+70─80bp 来週後半に起債予定 成田国際空港 <0#0946=JFI> 11/30 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 2013年1月に起債予定、2月に発行予定 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 11/28 AA 期間2年、発行額200億円程度 主幹事：みずほ 来週前半に起債予定 フジシールインターナショナル 11/28 AA 期間5年、発行額50億円 (7864.T) 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(289回)+23─30bp 来週前半に起債予定 旭硝子 <0#5201=JFI> 11/26 A 期間5年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 野村ホールディングス 11/26 AA 期間3年、個人債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 12月11日に起債予定 12月21日に発行予定 サンケン電気 <0#6707=JFI> 11/26 AA 期間3年、発行額40億円程度 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／L+150─155bp 利率の下限は1.8％ 12月7日に起債予定 明治ホールディングス 11/26 AA 期間5年、発行額200億円 <0#2269=JFI> 主幹事：大和、みずほ 来週後半に起債予定 興銀リース (8425.T) 11/26 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：みずほ レンジ／L+6─8bp 12月7日に起債予定 ＪＲ西日本 <0#9021=JFI> 11/26 AA 期間10年、発行額150億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(326回)+5bp 12月7日に起債予定 ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 11/22 AA 期間5年・10年・20年 発行額各100億円、150億円、250億円 主幹事：野村、みずほ レンジ／ 5年債：T(289回)+6bp 10年債：T(326回)+5bp 20年債：T(140回)+10bp 12月7日に起債予定 シチズンホールディングス 11/22 A 主幹事：野村、みずほ、ＳＭＢＣ日興 (7762.T) ＪＸホールディングス(5020.T) 11/19 AA 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、みずほ ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(326回)+45bp 12月7日に起債予定 阿波銀行 <0#8388=JFI> 11/16 AA 期間5年、発行額100億円、個人債 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興 仮条件(利率)／0.35─0.75％ 12月7日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 都市再生機構<0#0917=JFI>12/ 6 A 期間3年・5年・10年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 2013年2月に起債予定 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 日本政策投資銀行 11/19 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 第4四半期に発行予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 AA 期間6年(第16回債)・10年(第17回債) 発行額各100億円、個人向け(ＪＩＣＡ債) 仮条件(利率)／ 6年債：0.20─0.60％ 10年債：0.50─1.10％ 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 12月7日に起債予定 申込期間：12月10日─25日 払込期日：12月26日 格付け：ＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ) 住宅金融支援機構 11/ 6 AA 期間15年・20年 <0#0943=JFI>
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