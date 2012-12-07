再送：10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 指定替え：東証１部指定 一六堂 ( 3366.T ) 東証２部から ０８：５０ １１月貸出・資金吸収動向（日銀） ０８：５０ １０月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予想中央値：2200億円程度の黒字） ０８：５０ ７─９月ＧＤＰ２次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予想中央値：前期比‐0.8％、年率‐3.3％） ０８：５０ １０─１２月法人企業景気予測調査[JPBUSC=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（１１月中：指定報告機関ベース、財務省) １２：００ 原子力規制委、日本原電敦賀原発破砕帯調査に関する評価会合 １３：３０ １１月全国企業倒産速報（商工リサーチ） １３：５０ 関西経済連合会 １２月定例会見 １４：００ １１月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] １５：００ １１月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １５：００めど １１月日本工作機械受注速報（日本工作機械工業会） １５：３０ 経団連会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（日） ０１３０ＧＭＴ １１月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ １１月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] １０日（月） ０７００ＧＭＴ １０月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０７４５ＧＭＴ １０月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] １０００ＧＭＴ 第３・四半期イタリアＧＤＰ改定値 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＥＵ外相理事会 １１月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 休場：タイ［憲法記念日］ （東京 ７日 ロイター）