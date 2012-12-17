追加：〔表〕きょうの投信設定（17日）＝6本、170億9858万円

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＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジなしコース 世界高配当株セレクト（目標払出し型）年２回決算・為替ヘッジありコース ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：（合計 ：１６６億３１０３万円 ・毎月決算・為替ヘッジなし ： ７２億９３１３万円 ・毎月決算・為替ヘッジあり ： ６７億９１７４万円 ・年２回決算・為替ヘッジなし ： １３億５９８４万円 ・年２回決算・為替ヘッジあり ： １１億８６３１万円 販売会社 ：みずほ証券 ◎バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクローン・ファンド（ヘッジあり） ／新光投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０００億円 設定額 ：・（ヘッジなし） ：１億０４１９万円 ・（ヘッジあり） ：３億６３３６万円 販売会社 ：みずほ証券
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