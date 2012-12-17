追加：起債予測一覧〔表〕＝12月17日現在

追加：・東日本高速道路、首都高速道路を国内ＳＢ表に追加しました。 ・カヤバ工業を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・住宅金融支援機構第６８回債（ＡＢＳ表掲載）の備考欄に、新たなマーケティン グレンジを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 12/17 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 みずほ 第4四半期に発行予定 # 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/17 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、野村 成田国際空港 <0#0946=JFI> 11/30 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 2013年1月に起債予定、2月に発行予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 12/14 A 期間5年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各400億円程度、200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 2013年2月に起債予定 都市再生機構<0#0917=JFI>12/ 6 A 期間3年・5年・10年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 2013年2月に起債予定 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 日本政策投資銀行 11/19 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 第4四半期に発行予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 住宅金融支援機構 12/ 7 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 2013年1月中旬に起債予定、 1月下旬に起債予定 10/ 2 A <2012年度下期の30年債> 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、ＧＳ 2013年1月に起債、2月に払込み予定 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 9/20 <2012年度下半期発行計画> <0#0906=JFI> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円─1200億円程度 総額：4300─5300億円億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 千葉県 <0#0120=JFI> 9/18 <2012年度下期20年債> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 ＳＭＢＣ日興 川崎市 <0#0156=JFI> 4/ 9 <2012年度超長期債グループ式主幹事制> 事務主幹事：大和 共同主幹事グループ：ＧＳ、野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 発行額：100億円を3回発行 (4月に20年債100億円、6月に30年債100億円 を発行済み) 東京都 <0#0100=JFI> 9/18 <2012年度第3四半期10年債> 指名幹事：ＧＳ、野村 代表幹事：みずほコーポレート銀、野村 年間幹事：みずほ銀 3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円> 10年債：5800億円(毎月400─600億円程度) 中期債：1100億円 超長期債：900億円 東京再生都債(個人向け3年債)：200億円 外債：500億円 神奈川県 <0#0103=JFI> 12/ 3 A 期間20年、発行額200億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 2013年1月または2月に発行予定 愛知県 <0#0108=JFI> 10/ 5 A 期間20年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、東海東京 大阪府 <0#0104=JFI> 8/10 2012年度のフレックス枠：総額800億円 (200億円起債済み) 札幌市 <0#0155=JFI> 3/23 <2012年度超長期債> 発行額300億円 通年事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 静岡県 <0#0107=JFI> 5/28 <2012年度の30年債> 年間主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 大阪市 <0#0150=JFI> 9/28 A 期間5年・10年、発行額各100億円程度 主幹事： 5年債が三菱ＵＦＪＭＳ、大和、野村 10年債が三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、東海東京 条件決定2013年1月11日、払込2013年1月23日 横浜市 <0#0154=JFI> 10/30 A <2012年度下期超長期債> 期間20年 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 バークレイズ 9/24 <2012年度下期10年債> 発行額600億円程度(フレックス枠200億円)