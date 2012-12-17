18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００―０９：００ 経団連と自民党総裁との政経懇談会 ０８：５０ １２月日銀短観・ＣＰの発行環境 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １１：００ ＮＥＣ個人向けウルトラブック新商品発表会 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 経済同友会代表幹事会見 １３：００ 鉄連会長会見 １３：３０ ヤマハ発 新中計発表 １４：００ 自公党首会談 １４：００ 大阪証券取引所定例会見（大証） １４：００ 東京証券取引所定例会見 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １７日（月） １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １４００ＧＭＴ １０月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６００ＧＭＴ スタインＦＲＢ理事が講演「ドルの調達とグローバル銀行」 （フランクフルト） １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １８００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演・ 質疑応答あり（ノースカロライナ州シャーロット） １８日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３００ＧＭＴ ハンガリー中銀金利発表 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 １８１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州ゲーンズビル） ２１４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランド経常収支 米中合同商業貿易委員会（ワシントン、１９日まで） スペイン３・６カ月物国債入札 スウェーデン中銀が金利決定発表 トルコ中銀金融政策決定会合 英中銀が四半期報告書の概要公表 １１月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] インド中銀が金利決定発表 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 18 Dec Q2 2013 Oracle （東京 １８日 ロイター）