UPDATE1: 住宅金融支援機構、第68回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.26％

［東京 ２０日 ロイター］ 大和証券によると、住宅金融支援機構<0#0943=JFI>は、 貸付債権担保第６８回住宅金融支援機構債券（資産担保証券）の発行条件を決定した。 発行額１３８１億円。 利率 １．２６％ 発行価格 １００円 スプレッド 第３２６回国債流通利回り＋０．４８％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 １２月２７日 貸付債権担保第６８回 各債券の金額 １億円 住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照 発行額 １３８１億円 事務受託会社 三井住友銀行 利率 １．２６％ 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ） 発行価格 １００円 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ） 最終償還期限 ２０４８年１月１０日 利払日 毎月１０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） 大和証５５１ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４１５ モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証４１５ ・引受手数料 幹事手数料：発行額に応じた従量制。 発行額のうち、５００億円まで５銭 ５００億円超１０００億円まで２．５銭 １０００億円超２０００億円まで１．２５銭 引受責任料：５銭 販売手数料：２０銭 （ロイターニュース 片山直幸）