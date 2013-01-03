起債予測一覧〔表〕＝1月4日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 12/25 A 期間5年、シニア債 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 1月に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 12/25 A 期間約10年、期限前償還条項付劣後債 個人債 主幹事：ＳＭＢＣ日興 1月11日に起債予定 申込期間：1月15日─28日 払込日：1月29日 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、 ＡＡ─(ＪＣＲ) 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 2月に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 12/17 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 みずほ 第4四半期に発行予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/17 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、野村 成田国際空港 <0#0946=JFI> 11/30 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 1月に起債予定、2月に発行予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鉄道建設・運輸施設整備 12/14 A 期間5年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各400億円程度、200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 2月に起債予定 都市再生機構<0#0917=JFI>12/ 6 A 期間3年・5年・10年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 2月に起債予定 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 日本政策投資銀行 11/19 A 期間3年・5年 <0#0903=JFI> 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 第4四半期に発行予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 住宅金融支援機構 12/ 7 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 1月中旬に起債予定、 1月下旬に起債予定 10/ 2 A <2012年度下期の30年債> 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、ＧＳ 1月に起債、2月に払込み予定 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、しんきん 1月に発行予定 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：みずほ、野村 2月に発行予定 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 3月に発行予定 12/18 A 期間20年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、東海東京 1月に発行予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円─1200億円程度 総額：4300─5300億円億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 埼玉県 <0#0110=JFI> 12/20 AA 期間10年、発行額200億円 1月9日に起債予定 千葉県 <0#0120=JFI> 12/20 AA 期間10年、発行額200億円 1月9日に起債予定 広島県 <0#0109=JFI> 12/20 AA 期間10年、発行額100億円 1月9日に起債予定 浜松市 <0#0149=JFI> 12/20 AA 期間10年、発行額100億円 1月9日に起債予定 共同発行地方債 12/20 AA 期間10年、発行額1400億円 <0#0128=JFI> 1月10日に起債予定 福岡県 <0#0111=JFI> 12/12 AA 期間5年、発行額100億円、入札方式 1月10日に起債予定 申込期日：1月10日 払込期日：1月29日 10/19 A 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、ドイツ 4/ 2 <2012年度超長期債総合主幹事グループ制> 発行総額600億円(500億円発行済み) 総合事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 総合共同主幹事：大和、ドイツ、野村、 みずほ 12/20 <フレックス枠> 500億円(400億円発行済み) 川崎市