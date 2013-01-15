起債予測一覧〔表〕＝1月16日現在

追加：日本政策投資銀行を海外ＳＢ表に追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 相鉄ホールディングス 1/15 AA 期間7年、発行額160億円 <0#9003=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、野村 来週前半に起債予定 京王電鉄 <0#9008=JFI> 1/10 AA 期間7年・10年 発行額各100億円、200億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 7年債：T(305回)+9─12bp 10年債：T(327回)+9─11bp 1月18日に起債予定 三菱東京ＵＦＪ銀行 1/10 AA 期間3年・5年・10年 <0#8315=JFI> 発行額： 3年債と10年債が各100億円程度 5年債が400億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(275回)+8─9bp 5年債：T(289回)+8─9bp 10年債：T(327回)+7─8bp 1月17日に起債予定 みずほコーポレート銀行 1/10 AA 期間5年 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／T(289回)+12─13bp 1月18日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 1/ 9 A 期間3年、発行額150億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ 2月上旬に起債予定 凸版印刷 <0#7911=JFI> 1/ 7 AA 期間10年、発行額400億円 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 来週前半に起債予定 クボタ <0#6326=JFI> 1/ 7 A 期間5年・7年、発行額各200億円 主幹事： 5年債：ＳＭＢＣ日興、野村 7年債：みずほ、野村 1月中に起債予定 ダイビル <0#8806=JFI> 1/ 7 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／T(327回)+31bp 1月16日に起債予定 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 1/ 7 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／L+52─58bp 今週後半に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 1/ 7 AA 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事：野村、大和、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 仮条件(利率)：0.50─0.80％ 1月17日に起債予定 1月28日に発行予定 格付け：Ａ─(Ｒ＆Ｉ)、 Ｂａａ２(ムーディーズ)、 ＢＢＢ(Ｓ＆Ｐ) 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 12/25 AA 期間5年、発行額200億円程度 シニア債 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(289回)+9─10bp 1月18日に起債予定 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 2月に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 12/17 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 みずほ 第4四半期に発行予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/17 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、野村 成田国際空港 <0#0946=JFI> 11/30 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 1月に起債予定、2月に発行予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構<0#0905=JFI> 1/11 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 1月18日に起債予定 日本政策金融公庫 1/ 7 A 期間2年、発行額400億円 <0#0910=JFI> 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 2月中に起債予定、2月下旬に発行予定 鉄道建設・運輸施設整備 12/14 A 期間5年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各280億円、170億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 2月に起債予定 都市再生機構<0#0917=JFI>12/ 6 A 期間3年・5年・10年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 2月に起債予定 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 日本政策投資銀行 11/19 AA 期間3年・5年、発行額各300億円程度、 <0#0903=JFI> (需要状況に応じて増額の可能性あり) 主幹事：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：T(277回)+8bp 5年債：T(291回)+7bp 1月17日に起債予定 4/ 2 <2012年度発行方針> 発行額：4000億円程度 住宅金融支援機構 12/ 7 AA 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 発行額各150億円、200億円程度