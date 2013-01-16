17日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ １１月第３次産業活動指数（経済産業省） ０９：００―１０：００ 茂木経産相と日本商工会議所の懇談会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０メド 梶山・国交省副大臣会見 １１：００ 東京ガス エネファーム（燃料電池）新製品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ 石油連盟会長会見 １５：００ 全銀協会長会見 １５：００めど １２月投信概況 １６：００ 石破茂自民党幹事長講演（共同通信主催） 被災地金融機関支援オペ（日銀） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １６日（水） ０２００ＧＭＴ １２月対中国海外直接投資（商務省）[CNFDI=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来：マクロ経済とＦＲＢの行動」 （ミネソタ州エデンプレイリー） １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ブラジル中銀金融政策委（金利発表） ドイツ連邦１０年債入札 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝ 16 Jan Q4 2012 Goldman Sachs (GS.N) 16 Jan Q4 2012 JPMorgan Chase & Co. (JPM.N) 16 Jan Q4 2012 BNY Mellon (BK.N) 16 Jan Q4 2012 eBay (EBAY.O) １７日（木） ００００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「大き過ぎてつぶせない金融機関の規模縮小はなぜ重要か」 （ワシントン） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来：マクロ経済とＦＲＢの行動」（ミネアポリス） １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７０５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済見通しに関する対談に参加（ニューヨーク） スペイン国債入札 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝ 17 Jan Q4 2012 Bank of America Corp. (BAC.N) 17 Jan Q4 2012 Citigroup Inc. (C.N) 17 Jan Q4 2012 Intel Corp. (INTC.O) 17 Jan Q4 2012 BlackRock, Inc. (BLK.N) 17 Jan Q4 2012 American Express Company (AXP.N) 17-Jan ASML HOLDING NV (ASML.AS) （東京 １７日 ロイター）
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