17日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== 08:50 11月第3次産業活動指数(経済産業省) 09:00―10:00 茂木経産相と日本商工会議所の懇談会 10:20 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 10:20 国庫短期証券の入札発行(財務省) 10:30 20年利付国債(1月債)の発行予定額等(財務省) 10:30メド 梶山・国交省副大臣会見 11:00 東京ガス エネファーム(燃料電池)新製品発表会 12:35 国庫短期証券の入札結果(財務省) 14:00 石油連盟会長会見 15:00 全銀協会長会見 15:00めど 12月投信概況 16:00 石破茂自民党幹事長講演(共同通信主催) 被災地金融機関支援オペ(日銀) ==海外指標・指標関係== (日本時間はGMTプラス9時間) 16日(水) 0200GMT 12月対中国海外直接投資(商務省)[CNFDI=ECI] 1000GMT 12月ユーロ圏消費者物価指数改定値(統計局)[EUHICY=ECI] 1200GMT 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会)[USMGMP=ECI] 1330GMT 12月米消費者物価指数(労働省) [USCPI=ECI] 1400GMT 11月対米証券投資(財務省)[USNCIO=ECI] 1415GMT 12月米鉱工業生産(FRB)[USIP=ECI] 1500GMT 1月米住宅建設業者指数(NAHB)[USNAHB=ECI] 1500GMT コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来:マクロ経済とFRBの行動」 (ミネソタ州エデンプレイリー) 1900GMT 米地区連銀経済報告 ブラジル中銀金融政策委(金利発表) ドイツ連邦10年債入札 北米国際自動車ショー(27日まで、デトロイト) ===海外主要企業決算発表=== 16 Jan Q4 2012 Goldman Sachs ( GS.N ) 16 Jan Q4 2012 JPMorgan Chase & Co. ( JPM.N ) 16 Jan Q4 2012 BNY Mellon ( BK.N ) 16 Jan Q4 2012 eBay ( EBAY.O ) 17日(木) 0000GMT フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「大き過ぎてつぶせない金融機関の規模縮小はなぜ重要か」 (ワシントン) 0030GMT 12月豪雇用統計(連邦統計局)[AUEMP=ECI] 0100GMT コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来:マクロ経済とFRBの行動」(ミネアポリス) 1330GMT 12月米住宅着工件数(商務省)[USHSTM=ECI] 1330GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1500GMT 1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 1600GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1600GMT 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 1705GMT 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済見通しに関する対談に参加(ニューヨーク) スペイン国債入札 北米国際自動車ショー(27日まで、デトロイト) ラガルドIMF専務理事が会見(ワシントン) ===海外主要企業決算発表=== 17 Jan Q4 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) 17 Jan Q4 2012 Citigroup Inc. ( C.N ) 17 Jan Q4 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) 17 Jan Q4 2012 BlackRock, Inc. ( BLK.N ) 17 Jan Q4 2012 American Express Company ( AXP.N ) 17-Jan ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) (東京 17日 ロイター)