17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ １１月第３次産業活動指数（経済産業省） ０９：００―１０：００ 茂木経産相と日本商工会議所の懇談会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） １０：３０メド 梶山・国交省副大臣会見 １１：００ 東京ガス エネファーム（燃料電池）新製品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １４：００ 石油連盟会長会見 １５：００ 全銀協会長会見 １５：００めど １２月投信概況 １６：００ 石破茂自民党幹事長講演（共同通信主催） 被災地金融機関支援オペ（日銀） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １６日（水） ０２００ＧＭＴ １２月対中国海外直接投資（商務省）[CNFDI=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来：マクロ経済とＦＲＢの行動」 （ミネソタ州エデンプレイリー） １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ブラジル中銀金融政策委（金利発表） ドイツ連邦１０年債入札 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝ 16 Jan Q4 2012 Goldman Sachs ( GS.N ) 16 Jan Q4 2012 JPMorgan Chase & Co. ( JPM.N ) 16 Jan Q4 2012 BNY Mellon ( BK.N ) 16 Jan Q4 2012 eBay ( EBAY.O ) １７日（木） ００００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「大き過ぎてつぶせない金融機関の規模縮小はなぜ重要か」 （ワシントン） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来：マクロ経済とＦＲＢの行動」（ミネアポリス） １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７０５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済見通しに関する対談に参加（ニューヨーク） スペイン国債入札 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝ 17 Jan Q4 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) 17 Jan Q4 2012 Citigroup Inc. ( C.N ) 17 Jan Q4 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) 17 Jan Q4 2012 BlackRock, Inc. ( BLK.N ) 17 Jan Q4 2012 American Express Company ( AXP.N ) 17-Jan ASML HOLDING NV ( ASML.AS ) （東京 １７日 ロイター）