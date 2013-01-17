18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 閣議、閣議後会見 白川日銀総裁、麻生財務相、甘利経済再生相が会談 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) ０９：００ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 １０：００ 原子炉新安全基準に関する検討会合 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １１：００ 富士通 ＵＮＩＸサーバービジネス戦略説明会 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：３０ １１月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ １１年度国民経済計算確報ストック編（内閣府） １４：１５ 大阪商工会議所 正副会頭定例会見（大商） １４：３０ ＬＩＮＥ１億人ユーザー達成会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（木） ００００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「大き過ぎてつぶせない金融機関の規模縮小はなぜ重要か」 （ワシントン） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来：マクロ経済とＦＲＢの行動」（ミネアポリス） １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７０５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済見通しに関する対談に参加（ニューヨーク） スペイン国債入札 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） ＝＝海外主要企業決算＝＝ 17 Jan Q4 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) 17 Jan Q4 2012 Citigroup Inc. ( C.N ) 17 Jan Q4 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) 17 Jan Q4 2012 American Express Company ( AXP.N ) １８日（金） ０１３０ＧＭＴ １２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰ[CNGDP=ECI]、 １２月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資[CNIO=ECI]（国家統計局） ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） メキシコ中銀金融政策会合 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 18 Jan Q4 2012 General Electric Co. ( GE.N ) （東京 １８日 ロイター）