18日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== 10:00 閣議、閣議後会見 白川日銀総裁、麻生財務相、甘利経済再生相が会談 08:50 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 09:00 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 10:00 原子炉新安全基準に関する検討会合 10:30 流動性供給入札(財務省) 11:00 富士通 UNIXサーバービジネス戦略説明会 12:45 流動性供給入札結果(財務省) 13:30 11月鉱工業生産確報(経産省)[JPIP4=ECI] 14:00 11年度国民経済計算確報ストック編(内閣府) 14:15 大阪商工会議所 正副会頭定例会見(大商) 14:30 LINE1億人ユーザー達成会見 17:00 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄(財務省) ==海外指標・指標関係== (日本時間はGMTプラス9時間) 17日(木) 0000GMT フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「大き過ぎてつぶせない金融機関の規模縮小はなぜ重要か」 (ワシントン) 0030GMT 12月豪雇用統計(連邦統計局)[AUEMP=ECI] 0100GMT コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来:マクロ経済とFRBの行動」(ミネアポリス) 1330GMT 12月米住宅着工件数(商務省)[USHSTM=ECI] 1330GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1500GMT 1月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 1600GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1600GMT 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 1705GMT 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済見通しに関する対談に参加(ニューヨーク) スペイン国債入札 北米国際自動車ショー(27日まで、デトロイト) ラガルドIMF専務理事が会見(ワシントン) ==海外主要企業決算== 17 Jan Q4 2012 Bank of America Corp. ( BAC.N ) 17 Jan Q4 2012 Citigroup Inc. ( C.N ) 17 Jan Q4 2012 Intel Corp. ( INTC.O ) 17 Jan Q4 2012 American Express Company ( AXP.N ) 18日(金) 0130GMT 12月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] 0200GMT 第4・四半期中国GDP[CNGDP=ECI]、 12月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資[CNIO=ECI](国家統計局) 0930GMT 12月英小売売上高(国立統計局)[GBRSLY=ECI] 1455GMT 1月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] 北米国際自動車ショー(27日まで、デトロイト) メキシコ中銀金融政策会合 ==海外主要企業決算== 18 Jan Q4 2012 General Electric Co. ( GE.N ) (東京 18日 ロイター)