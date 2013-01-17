18日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 閣議、閣議後会見 白川日銀総裁、麻生財務相、甘利経済再生相が会談 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) ０９：００ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 １０：００ 原子炉新安全基準に関する検討会合 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １１：００ 富士通 ＵＮＩＸサーバービジネス戦略説明会 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：３０ １１月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ １１年度国民経済計算確報ストック編（内閣府） １４：１５ 大阪商工会議所 正副会頭定例会見（大商） １４：３０ ＬＩＮＥ１億人ユーザー達成会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １７日（木） ００００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「大き過ぎてつぶせない金融機関の規模縮小はなぜ重要か」 （ワシントン） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 「過去・現在・未来：マクロ経済とＦＲＢの行動」（ミネアポリス） １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 １７０５ＧＭＴ 米アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済見通しに関する対談に参加（ニューヨーク） スペイン国債入札 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ラガルドＩＭＦ専務理事が会見（ワシントン） ＝＝海外主要企業決算＝＝ 17 Jan Q4 2012 Bank of America Corp. (BAC.N) 17 Jan Q4 2012 Citigroup Inc. (C.N) 17 Jan Q4 2012 Intel Corp. (INTC.O) 17 Jan Q4 2012 American Express Company (AXP.N) １８日（金） ０１３０ＧＭＴ １２月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２００ＧＭＴ 第４・四半期中国ＧＤＰ[CNGDP=ECI]、 １２月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資[CNIO=ECI]（国家統計局） ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） メキシコ中銀金融政策会合 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 18 Jan Q4 2012 General Electric Co. (GE.N) （東京 １８日 ロイター）
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