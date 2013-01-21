22日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：００―０９：００ 自民党首脳と経団連の懇談会 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：００ 国債投資家懇談会 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １１：３０ ＮＴＴドコモ 春モデル発表会 １３：００ 三菱電機 生産自動化（ＦＡ事業）のロボット技術説明会 １４：００ １１月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] １４：００ １２月粗鋼生産速報（鉄連） １５：３０ 日銀総裁会見 １６：００ 国債市場特別参加者会合 １７：００ 政府与党の意見交換会（予算編成の基本方針） １８：１０─１８：５０ 経済財政諮問会議 １９：１０めど 甘利経済再生相会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２１日（月） ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 米大統領就任式 米国市場は休場［キング牧師誕生日］ 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ２２日（火） １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） スペイン短期債入札 イスラエル総選挙 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） オランド仏大統領がドイツ訪問 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 22 Jan Q4 2012 Advanced Micro Devices 22 Jan Q4 2012 DuPont 22 Jan Q4 2012 Google 22 Jan Q4 2012 International Business Machines 22 Jan Q4 2012 Texas Instruments （東京 ２２日 ロイター）