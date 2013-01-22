追加：起債予測一覧〔表〕＝1月22日現在

追加：・高速道路機構を政府保証債表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日産フィナンシャルサービス 1/18 A 期間3年 <0#8434=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、メリル、 ＳＭＢＣ日興、みずほ 1月に起債予定 ソニーフィナンシャル 1/16 AA 期間5年、発行額100億円 ホールディングス<0#8729=JFI> 主幹事：野村、大和、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(289回)+27─30bp 1月24日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 1/ 9 A 期間3年、発行額150億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ 2月上旬に起債予定 クボタ <0#6326=JFI> 1/ 7 AA 期間5年・7年、発行額各200億円 主幹事： 5年債：ＳＭＢＣ日興、野村 7年債：みずほ、野村 レンジ／ 5年債：T(289回)+13─16bp 7年債：T(305回)+13─16bp 1月24日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/21 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 2月に起債予定 東日本高速道路 <0#1288=JFI> 12/17 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 みずほ レンジ／T(289回)+13─14bp 1月25日に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/17 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、野村 成田国際空港 <0#0946=JFI> 11/30 AA 期間10年、発行額200億円 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(327回)+7─8bp 1月25日に起債予定、2月に発行予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策金融公庫 1/ 7 A 期間2年、発行額400億円 <0#0910=JFI> 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 2月中に起債予定、2月下旬に発行予定 鉄道建設・運輸施設整備 12/14 A 期間5年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各280億円、170億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 2月に起債予定 都市再生機構<0#0917=JFI>12/ 6 A 期間3年・5年・10年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 2月に起債予定 国立大学財務・ 11/13 A 期間5年、発行額50億円 経営センター<0#1286=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 2月に起債予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 住宅金融支援機構 1/18 A 期間15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル 2月上旬に起債予定(2月中旬に発行予定) 10/ 2 A <2012年度下期の30年債> 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ 日本学生支援機構 11/21 A 期間2年、発行額400億円 <0#0948=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、ＧＳ ヒアリング実施 1月29日に起債予定、2月に払込み予定 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 1/16 AA 期間15年、発行額100億円程度、スポット債 <0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、岡三 1月24日に起債予定 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：みずほ、野村 2月に発行予定 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 3月に発行予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円─1200億円程度 総額：4300─5300億円億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 名古屋市 <0#0151=JFI> 1/16 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、東海東京、野村 2月に起債予定 兵庫県 <0#0106=JFI> 1/ 7 A 期間12年 主幹事：みずほ、大和、バークレイズ 3月に起債予定 福岡県 <0#0111=JFI> 1/ 7 A 期間10年、発行額150億円 幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 引受金融機関：ＳＭＢＣ日興、 ＳＭＢＣフレンド、シティＧ、大和、ドイツ 東海東京、野村、バークレイ