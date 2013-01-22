23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ 産業競争力会議 ０８：５０ 銀行貸出アンケート（日銀） １０：００ 産業競争力会議について甘利再生相会見 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ 月例経済報告関係閣僚会議 １４：００ 日銀金融経済月報 １４：００ 運輸安全委員会定例会見 １４：００ キリンビバレッジ 方針説明会 １４：３０めど 甘利経済再生相会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２２日（火） １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 スペイン短期債入札 ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） イスラエル総選挙 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ２３日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀、金利発表 １４００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ２２日（火） Q4 2012 Advanced Micro Devices Q4 2012 DuPont Q4 2012 Google Q4 2012 International Business Machines Q4 2012 Texas Instruments ２３日（水） Q4 UNILEVER PLC FINAL SAP AG Q1 SIEMENS AG Q1 2013 Apple Inc. Q4 2012 McDonald's Corp. （東京 ２３日 ロイター）