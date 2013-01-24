再送：24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ １月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ １２月・２０１２年貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI] （予測中央値：前年比 輸出‐4.2％、輸入＋1.5％、貿易赤字5340億円） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ アサヒ飲料 方針説明会 １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １７：００ 経済財政諮問会議 １７：３０─１８：００ トヨタ・ＢＭＷ共同会見 時間未定 臨時閣議 ＜主な企業決算＞ １５：３０ 日本電産 ４―１２月期 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２３日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] ０９３０ＧＭＴ １月の英金融政策委員会の議事録 ０９３０ＧＭＴ １２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １４００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ＩＭＦ世界経済見通し改定 英首相が対ＥＵ政策に関する演説 米下院、短期的な債務上限引き上げ法案採決 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） ２４日（木） ０１４５ＧＭＴ １月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３５８ＧＭＴ １月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ＥＣＢ理事会（金利決定なし） 第４・四半期韓国ＧＤＰ フィリピン中銀金利発表 南アフリカ中銀金利発表 世界経済フォーラム年次総会（２７日まで、ダボス） 北米国際自動車ショー（２７日まで、デトロイト） インド休場［ムハンマド生誕祭］ ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ ２３日（水） Q4 UNILEVER PLC FINAL SAP AG Q1 SIEMENS AG Q1 2013 Apple Inc. Q4 2012 McDonald's Corp. ２４日（木） Q4 2012 NOKIA Q2 2013 Microsoft Q1 2013 Starbucks （東京 ２４日 ロイター）