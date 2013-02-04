5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果 （財務省） １３：００ 衆議院本会議 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果 （財務省） ＜主な企業決算＞ トヨタ、旭化成、三菱ケミ、三菱自、三井化、ＪＸ、ＧＳユアサ、花王 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４日（月） １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ５日（火） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１４５ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（米ジョージア州ダルース） １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 インドネシア第４・四半期・２０１２年ＧＤＰ ＝＝海外主要企業決算＝＝ Q1 2013 Walt Disney Company ( DIS.N ) Q4 UBS AG UBSN.VX Q4 BP PLC ( BP.L ) （東京 ５日 ロイター）