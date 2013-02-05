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［東京 ５日 ロイター］ 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 92.29 124.52 145.36 Feb05 09:55 TTM=BTMJ BOA 92.28 124.50 Feb05 09:58 TTM=BAJT BARCLAYS TTM=BBIO BBH&CO 92.26 124.47 145.32 Feb05 09:55 TTM=BBHH BNP PARIBAS 92.29 124.50 145.33 Feb05 09:57 TTM=BPBD CA-CIB 92.29 124.50 Feb05 09:56 TTM=CALT CITIBANK 92.29 124.53 145.38 Feb05 10:04 TTM=CITQ CS SEC TTM=CSFQ DEUTSCHE 92.30 124.50 145.36 Feb05 10:00 TTM=DBCK GOLDMAN TTM=GSTK HSBC HSBQ JPM CHASE 92.29 124.52 Feb05 09:58 TTM=JPMT MIZUHO BK 92.29 124.53 145.37 Feb05 09:56 TTM=MHBK MIZUHO CB 92.29 124.53 145.37 Feb05 09:56 TTM=MHCB MORGAN ST 92.29 124.50 Feb05 10:10 TTM=MGNT NOMURA SEC 92.26 124.49 Feb05 09:55 TTM=NMST STANCHART 92.29 124.55 Feb05 09:55 TTM=SCBQ SHINKIN CTRL 92.28 124.48 Feb05 09:55 TTM=SCKQ SHINSEI 92.27 124.49 Feb05 09:59 TTM=SHIN SMBC 92.30 124.53 Feb05 10:05 TTM=SMBQ SOCGEN 92.26 124.50 145.31 Feb05 09:58 TTM=SGED SumitoMitsuiTR USDTTM=STBQ UBS 92.30 124.48 Feb05 10:00 TTM=UBSX ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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