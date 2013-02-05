6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券( 3282.T )が東証に（発行価格55万円） １０：００ 参議院本会議 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 （財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等 （財務省） １０：３０ ４０年利付国債（２月債）の発行予定額等 （財務省） １０：３０ 日銀の佐藤審議委員が前橋市での金融経済懇談会で講演 １０：３０─１２：００ 原発新安全基準の骨子案について １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 （財務省） １３：００ 総合資源エネルギー調査会総合部会電気料金審査専門委員会 １３：４５ 麻生財務相とリプトンＩＭＦ筆頭副専務理事との面会 １４：００ 日銀の佐藤審議委員が前橋市で記者会見 １６：００ 田中原子力規制委員長定例会見 ＜主な企業決算＞ 三菱重工、国際石油開発、マツダ、三井不動産、ＮＴＴ ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５日（火） ００３０ＧＭＴ １２月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１４５ＧＭＴ １月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０３３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０４００ＧＭＴ 第４・四半期・２０１２年インドネシアＧＤＰ ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（米ジョージア州ダルース） １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ週間定例入札 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米議会予算局（ＣＢＯ）の年次財政・経済見通し ＥＵ主催のマリ情勢に関する会合（ブリュッセル） オランド仏大統領が欧州議会で演説 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 05 Feb Q1 2013 Walt Disney Company ( DIS.N ) 5-Feb UBS AG Q4 UBSN.VX ６日（水） ００３０ＧＭＴ １２月・第４・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １６００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 英中銀金融政策委員会（７日まで） ドイツ５年物国債入札 アイスランド中銀金利発表 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 06 Feb Q1 2013 Visa Inc. ( V.N ) 6-Feb VOLVO AB Q4 ( VOLVb.ST ) 6-Feb ARCELORMITTAL SA Q4 ( ISPA.AS ) （東京 ６日 ロイター）