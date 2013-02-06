再送：7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ １２月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐0.7％） ０８：５０ 外貨準備等の状況（１月末） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース 財務省) ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：００ 第５１回関西財界セミナー（京都市内、８日まで） １０：００ 東芝グループ環境への取り組み説明会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 （財務省） １１：００ 日立 除染地域で活用する焼却設備製品発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ １月分 携帯３社純増数発表 １４：００ １２月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００ 住友金属鉱山 新中計について社長会見 １５：００―１７：００ ＩＭＦセミナーで財務官があいさつ、パネル出席 ＜主な企業決算＞ ソニー、富士通、東レ、スズキ、ヤマダ電機、日本マクド ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６日（水） ００３０ＧＭＴ １２月・第４・四半期豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 英中銀金融政策委員会（７日まで） ドイツ５年物国債入札 アイスランド中銀金利発表 ハンセン指数構成銘柄見直し ＝＝海外主要企業決算＝＝ 06 Feb Q1 2013 Visa Inc. ( V.N ) 6-Feb VOLVO AB Q4 ( VOLVb.ST ) 6-Feb ARCELORMITTAL SA Q4 ( ISPA.AS ) ７日（木） ００３０ＧＭＴ １月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０７４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １１００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３００ＧＭＴ 米経済に関するエバンズ米シカゴ地区連銀総裁の インタビュー（ＣＮＢＣ） １３３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １４３０ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事が家計の安定に関するシンポジウムで講演 （米ミズーリ州セントルイス） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ２０００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、８日まで） スペイン国債入札 カーニー英中銀次期総裁が英議会出席 米上院情報委、ブレンナン補佐官のＣＩＡ長官指名めぐり公聴会 台湾休場 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 07 Feb Q4 2012 Coca-Cola Enterprises CCE.N 7-Feb CREDIT SUISSE GROUP AG CSGN.VX 7-Feb DAIMLER AG ( DAIGn.DE ) （東京 ７日 ロイター）