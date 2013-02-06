起債予測一覧〔表〕＝2月7日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ソフトバンク <0#9984=JFI> 2/ 6 A 期間4年、発行額3000億円、個人債 主幹事：野村、大和、みずほ、 ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件：利率1.25─1.85％ 2月22日に起債予定 3月12日に発行予定 格付け：Ａ(格下げ方向でクレジット ・モニター指定中／ＪＣＲ) 四国電力 <0#9507=JFI> 2/ 5 AA 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(289回)+43─49bp 来週半ばに起債予定 東海ゴム工業 <0#5191=JFI> 2/ 5 A 期間5年・10年、 発行額各150億円、100億円 主幹事： 5年債：大和、ＳＭＢＣ日興 10年債：大和 2月に起債予定 ホンダファイナンス 1/23 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 12/21 AA 期間5年、発行額250億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(289回)+14bp 2月7日に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/17 A 期間5年、発行額350億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、野村 2月下旬に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策金融公庫 1/ 7 A 期間2年、発行額400億円 <0#0910=JFI> 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 2月18日の週後半に起債予定 2月27日に発行予定 利払日は3月及び9月の各20日 償還日は2015年2月27日 社債管理者は三菱東京ＵＦＪ銀行 鉄道建設・運輸施設整備 12/14 AA 期間5年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各280億円、170億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 5年債：T(289回)+5─7bp 10年債：T(327回)+2.5─3.5bp 2月8日に起債予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 住宅金融支援機構 1/18 AA 期間15年・20年、発行額各100億円、130億円 <0#0943=JFI> 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、メリル レンジ／ 15年債：T(99回)+9─10bp 20年債：T(141回)+14─15bp 2月8日に起債予定(2月中旬に発行予定) 10/ 2 AA 期間30年、発行額50億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ レンジ／T(37回)+27─29bp 2月8日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：みずほ、野村 2月13日に起債予定 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 3月に発行予定 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円─1200億円程度 総額：4300─5300億円億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 福岡市 <0#0158=JFI> 2/ 5 A 期間5年、発行額100億円程度、スポット債 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、東海東京 3月に起債予定 札幌市 <0#0155=JFI> 2/ 4 A 期間20年、発行額50億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 2月または3月に起債予定 3/23 <2012年度超長期債> 発行額300億円(200億円発行済み) 通年事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 共同発行地方債 1/23 AA 期間10年、発行額1400億円 <0#0128=JFI> 2月7日に起債予定 北海道 <0#0101=JFI> 1/23 AA 期間10年、発行額200億円 2月8日に起債予定 神奈川県 <0#0103=JFI> 1/23 AA 期間10年、発行額200億円 2月8日に起債予定 新潟県 <0#0121=JFI> 1/23 AA 期間10年、発行額200億円 2月8日に起債予定 広島市 <0#0159=JFI> 1/23 AA 期間10年、発行額100億円 2月8