新規上場企業の横顔：オルトプラス（3月14日マザーズ上場）

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［東京 ７日 ロイター］ ３月１４日にマザーズ上場予定の
「オルトプラス」 (3672.T) の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 東京都渋谷区渋谷
≪事業内容≫ モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発及び運営
≪代表者≫ 代表取締役ＣＥＯ：石井 武
≪資本金≫ 8300万円
≪発行済み株式数≫ 310万株（2012年12月31日現在）
≪従業員数≫ 93名（2013年1月31日現在）
≪業績≫
2012年9月期 2011年9月期
売上高（千円） 914,724 439,856
経常利益（千円） 176,429 106,349
当期利益（千円） 112,156 61,928
１株当たり利益（円） 33.86 17.65
１株当たり純資産額（円） 3.56 -30.29
配当（円） - -
注）2012年11月7日付けで、1株を1000株に分割
≪総資産≫ （千円） 602,648（2012年9月期）
≪株主資本≫ （千円） 320,651（ 〃 ）
≪株主≫
所有比率（％） 所有株（株数）
東京ディスカバリー
投資事業有限責任組合 39.39 1,400,000
石井 武 29.83 1,060,000
みずほキャピタル第３号
投資事業有限責任組合 16.88 600,000
鵜川 太郎 4.50 160,000
正法地 智也 1.69 60,000
安藤 正雄 0.68 24,000
小林 陽介 0.68 24,000
牟田口 剛 0.68 24,000
類地 健太郎 0.68 24,000
佐藤 和好 0.56 20,000
清水 謙二 0.56 20,000
池内 伸彦 0.56 20,000
≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ
≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託
≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式
≪仮条件決定日≫ ２０１３年２月２１日
≪ブックビルディング期間≫ ２０１３年２月２５日から３月１日
≪公開価格の決定日≫ ２０１３年３月４日
≪申込期間≫ ２０１３年３月６日から３月１１日
(以上、2013年2月6日現在)
＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS>
ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS>
新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>
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