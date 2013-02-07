新規上場企業の横顔：オルトプラス（3月14日マザーズ上場）

［東京 ７日 ロイター］ ３月１４日にマザーズ上場予定の 「オルトプラス」 ( 3672.T ) の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都渋谷区渋谷 ≪事業内容≫ モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発及び運営 ≪代表者≫ 代表取締役ＣＥＯ：石井 武 ≪資本金≫ 8300万円 ≪発行済み株式数≫ 310万株（2012年12月31日現在） ≪従業員数≫ 93名（2013年1月31日現在） ≪業績≫ 2012年9月期 2011年9月期 売上高（千円） 914,724 439,856 経常利益（千円） 176,429 106,349 当期利益（千円） 112,156 61,928 １株当たり利益（円） 33.86 17.65 １株当たり純資産額（円） 3.56 -30.29 配当（円） - - 注）2012年11月7日付けで、1株を1000株に分割 ≪総資産≫ （千円） 602,648（2012年9月期） ≪株主資本≫ （千円） 320,651（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 東京ディスカバリー 投資事業有限責任組合 39.39 1,400,000 石井 武 29.83 1,060,000 みずほキャピタル第３号 投資事業有限責任組合 16.88 600,000 鵜川 太郎 4.50 160,000 正法地 智也 1.69 60,000 安藤 正雄 0.68 24,000 小林 陽介 0.68 24,000 牟田口 剛 0.68 24,000 類地 健太郎 0.68 24,000 佐藤 和好 0.56 20,000 清水 謙二 0.56 20,000 池内 伸彦 0.56 20,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１３年２月２１日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１３年２月２５日から３月１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１３年３月４日 ≪申込期間≫ ２０１３年３月６日から３月１１日 (以上、2013年2月6日現在) ＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS> ＩＰＯ値下がり率トップ５ <JPN/IPOLOSERS> 新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>