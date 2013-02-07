8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ １２月、２０１２年中の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （１２月経常収支の予想中央値：１４４２億円程度の赤字） ０８：５０ １月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(1月中：指定報告機関ベース) ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １１：００ 衆参議運（同意人事提示） １２：００ コマツの坂根正弘会長が外国特派員協会で講演 １２：４５ 流動性供給入札結果 （財務省） １３：３０ １月全国企業倒産状況（商工リサーチ） １４：００ １月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １４：００ ユニクロ ジー・ユー希望塾（新卒採用イベント） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １８：００ 総合資源エネルギー調査会総合部会 電力システム改革専門委員会 時間未定 渡辺みんなの党代表会見 ＜主な企業決算＞ ルネサス、日産 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７日（木） ００：３０ＧＭＴ １月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １２月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９：３０ＧＭＴ １２月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０９：３０ＧＭＴ １２月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９：３０ＧＭＴ １２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] ０９：４５ＧＭＴ カーニー英中銀次期総裁が議会財務委員会の公聴会で証言 １１：００ＧＭＴ １２月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３：００ＧＭＴ 米経済に関するエバンズ米シカゴ地区連銀総裁の インタビュー（ＣＮＢＣ） １３：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １３：４０ＧＭＴ 米経済に関するエバンズ米シカゴ地区連銀総裁の インタビュー（ＣＮＢＣ） １４：３０ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事が家計の安定に関するシンポジウムで講演 （米ミズーリ州セントルイス） １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ２０：００ＧＭＴ １２月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] 米上院情報委、ブレンナン補佐官のＣＩＡ長官指名めぐり公聴会 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、８日まで） スペイン国債入札 台湾休場 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 07 Feb Q4 2012 Coca-Cola Enterprises CCE.N 7-Feb CREDIT SUISSE GROUP AG CSGN.VX 7-Feb DAIMLER AG ( DAIGn.DE ) ８日（金） ００：３０ＧＭＴ 豪中銀の金融政策に関する四半期報告 ０１：３０ＧＭＴ １月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０７：００ＧＭＴ １２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] １３：３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １５：００ＧＭＴ １２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] ２０：４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、最終日） １月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 台湾休場 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 08 Feb Q4 2012 Moody's Corp. ( MCO.N ) 8-Feb SSAB AB ( SSABa.ST ) （東京 ８日 ロイター）