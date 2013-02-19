追加：起債予測一覧〔表〕＝2月19日現在

追加：・三井倉庫を国内ＳＢ表に追加しました。 ・ソフトバンク（国内ＳＢ表掲載）の備考欄に大口投資家向けの内容を追加しました。 ・ダイビルを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 三井倉庫 <0#9302=JFI> 2/19 A 期間7年、発行額100億円程度 主幹事：野村 2月中に起債予定 中国電力 <0#9504=JFI> 2/15 AA 期間4年・7年、発行額各150億円 主幹事： 4年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 7年債：みずほ、大和 レンジ／ 4年債：T(284回)+38─41bp 7年債：T(305回)+45─49bp 2月21日に起債予定 九州電力 <0#9508=JFI> 2/18 AA 期間3年、発行額200億円程度 (増額の可能性あり) 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、 大和 レンジ／T(275回)+54─62bp 今週後半に起債予定 セブン銀行 <0#8410=JFI> 2/18 A 期間5年・7年・10年 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和 サッポロホールディングス 2/18 A 期間5年 <0#2501=JFI> 主幹事：みずほ、野村 清水建設 <0#1803=JFI> 2/18 A 期間は中期、発行額100億円 主幹事：みずほ 南海電気鉄道 <0#9044=JFI> 2/18 A 期間7年、発行額100億円 主幹事：大和 三井物産 <0#8031=JFI> 2/18 AA 期間20年、発行額100億円程度 主幹事：野村 レンジ／T(新発)+25─29bp 2月22日に起債予定 住友不動産 <0#8830=JFI> 2/18 AA 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：野村 レンジ／T(289回)+26─30bp 2月22日に起債予定 三菱ＵＦＪリース<0#8593=JFI> 2/14 AA 期間3年、発行額200億円 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ、ＪＰモルガン、岡三 レンジ／T(275回)+19bp 2月20日に起債予定 ＪＲ西日本（西日本旅客鉄道） 2/14 AA 期間10年、発行額100億円 <0#9021=JFI> 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 みずほ レンジ／T(327回)+6─7bp 2月21日に起債予定 ソフトバンク <0#9984=JFI> 2/19 AA 期間4年、発行額500億円程度 (増額の可能性あり、最大700億円)、 大口投資家向け 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ 2月22日に起債予定 2/ 6 AA 期間4年、発行額3000億円 個人投資家向け 主幹事：野村、大和、みずほ、 ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件：利率1.25─1.85％ 2月22日に起債予定 3月12日に発行予定 格付け：Ａ(格下げ方向でクレジット ・モニター指定中／ＪＣＲ) ホンダファイナンス 1/23 AA 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 発行額各200億円程度、100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 5年債：T(291回)+13─14bp 7年債：T(307回)+13─14bp 2月20日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 首都高速道路 <0#0907=JFI> 12/17 AA 期間5年、発行額350億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和、野村 レンジ／T(289回)+14─15bp 2月21日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策金融公庫 1/ 7 AA 期間2年、発行額400億円 <0#0910=JFI> 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(267回)+8─10bp 2月21日に起債予定 2月27日に発行予定 利払日は3月及び9月の各20日 償還日は2015年2月27日 社債管理者は三菱東京ＵＦＪ銀行 住宅金融支援機構 2/ 8 A 期間15年・20年、発行額各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 3月上旬に起債予定(3月中旬に発行予定) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 3月に発行予定 2/14 <2013年度発行計画案> 国内債：9800億円 1