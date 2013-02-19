〔表〕きょうの投信設定（20日）＝9本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎世界高利回り社債ファンド（為替スマートヘッジ） ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：── 販売会社 ：常陽証券 ◎ダイワ新興国ハイインカム・プラス ─金積立型─ ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０５０億円 設定額 ：── 販売会社 ：大和証券 ◎ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジあり ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジなし ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０５０億円 設定額 ：── 販売会社 ：大和証券 ◎ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド ・＜豪ドルコース＞（年２回分配型） ・＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） ・＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：丸三証券(8613.T) ◎ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型） ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額 ：── 販売会社 ：丸三証券(8613.T)
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