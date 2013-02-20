追加：〔表〕きょうの投信設定（20日）＝9本、316億5931万円

＊設定額を追加しました。 【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎世界高利回り社債ファンド（為替スマートヘッジ） ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：５００億円 設定額 ：１０億００５４万円 販売会社 ：常陽証券 ◎ダイワ新興国ハイインカム・プラス ─金積立型─ ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０５０億円 設定額 ：５６億３３７０万円 販売会社 ：大和証券 ◎ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジあり ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド（償還条項付き）為替ヘッジなし ／大和証券投資信託委託 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１０５０億円 設定額 ：・為替ヘッジあり：１１８億２８７１万円 ・為替ヘッジなし：１３１億９１３４万円 販売会社 ：大和証券 ◎ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド ・＜豪ドルコース＞（年２回分配型） ・＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） ・＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額 ：各１００万円 販売会社 ：丸三証券( 8613.T ) ◎ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配型） ／三菱ＵＦＪ投信 ──────────────────────────────────── 設定上限額：各１００万円（自己設定） 設定額 ：各１００万円 販売会社 ：丸三証券( 8613.T )