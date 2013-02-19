20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 東証１部指定 電算( 3640.T ) 東証２部から 新規上場 協立情報通信3670.OS 大証ジャスダックに（公開価格１５００円） ０８：５０ １月貿易統計（財務省）[JPTBL2=ECI] （予測中央値：前年比 輸出５．６％、輸入１．６％、 貿易赤字１兆３７５１億円） ０９：００ 参議院予算委員会 １０：００ ロイター企業調査 １０：３０ 森本審議委員講演（高知） １０：３０ ＮＴＴドコモ 新オンラインサービスに関する説明会 １１：００めど １月外国投信概況 １３：３０ ＮＥＤＯ災害対応ロボット技術会見 １４：００ 森本審議委員会会見（高知） １４：００ 原子力規制委員会委員長会見 １４：００ １月粗鋼生産速報（鉄連） １４：００ 運輸安全委員会 委員長会見 米国東部時間１８：００ ソニー プレイステーションミーティング（ニューヨーク） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １９日（火） ００：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １０：００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １６：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６：３０ＧＭＴ 米財務省６４日物出納管理証券入札 トルコ中銀金融政策決定会合 スペイン３・９カ月物国債入札 仏・ギリシャ首脳会談（アテネ） ＝＝海外主要企業決算＝＝ 19 Feb Q4 2013 Dell Inc. DELL.O ２０日（水） ００：３０ＧＭＴ 第４・四半期豪賃金コスト指数（連邦統計局）[AUWGPQ=ECI] ０７：００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７：００ＧＭＴ １月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ２月の英金融政策委員会の議事録 ０９：３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０：００ＧＭＴ 第４・四半期マレーシアＧＤＰ １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １９：００ＧＭＴ １月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ドイツ１０年債入札 タイ中銀金融政策会合 ドイツのメルケル首相、ノルウェーのストルテンベルグ首相と会談（オスロ） ＝＝海外主要企業決算＝＝ 20 Feb BHP BILLITON PLC ( BLT.L ) 20 Feb CREDIT AGRICOLE SA ( CAGR.PA ) （東京 ２０日 ロイター）