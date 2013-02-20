追加：起債条件一覧〔表〕＝2月20日現在

追加：・三菱ＵＦＪリース債などを国内ＳＢ表に追加しました。 ・広島高速道路公社債を公社債表に追加しました。 ・住宅金融支援機構債をＡＢＳ表に追加しました。 ・ＮＴＴ債、三菱東京ＵＦＪ銀行債などを海外ＳＢ表に追加しました。 【起債条件一覧＝国内ＳＢ】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- # 22 三菱ＵＦＪリース 200 3 0.235 T275+19 2/27 大 和 AA‐ <0#8593=JFI> 三菱UFJMS A+ みずほ JPﾓﾙｶﾞﾝ 岡 三 # 23 ホンダファイナンス 300 5 0.273 T291+13 2/27 三菱UFJMS AA <0#8461=JFI> SMBC日興 A1 # 24 ホンダファイナンス 100 7 0.546 T307+14 2/27 三菱UFJMS AA <0#8461=JFI> SMBC日興 A1 466 東北電力 <0#9506=JFI> 200 5 0.833 T289+70 2/27 三菱UFJMS A+ 大 和 AA みずほ 38 野村ホールディングス 665 3 0.605 T275+56 2/26 野 村 A+ <0#8604=JFI> AA‐ 39 野村ホールディングス 690 5 0.853 T289+72 2/26 野 村 A+ <0#8604=JFI> AA‐ 40 野村ホールディングス 445 7 1.249 T305+89 2/26 野 村 A+ <0#8604=JFI> AA‐ 5 東海ゴム工業 150 5 0.288 T289+15 2/28 大 和 AA‐ <0#5191=JFI> SMBC日興 6 東海ゴム工業 100 10 0.936 T327+18 2/28 大 和 AA‐ <0#5191=JFI> 279 四国電力 <0#9507=JFI> 200 5 0.579 T289+44 2/25 SMBC日興 AA‐ 大 和 三菱UFJMS 9 阪神高速道路 250 5 0.284 T289+14 2/25 みずほ AA+ <0#0908=JFI> 三菱UFJMS SMBC日興 -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・四国電力債： 格付けはＡＡ─、格下げ方向でレーティング・モニター中（Ｒ＆Ｉ）。 【起債条件一覧＝財投機関債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 101 高速道路機構<0#0905=JFI>300 10 0.781 ─ 2/22 注参照 AA+ Aa3 8 国立大学財務・ 50 5 0.239 T291+8 2/28 みずほ AA 経営センター<0#1286=JFI> 三菱UFJMS -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・高速道路機構債：事務幹事はＳＭＢＣ日興。 【起債条件一覧＝環境再生保全機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 52 鉄道建設・運輸施設整備 280 5 0.218 T291+6 2/27 三菱UFJMS AA 支援機構 <0#1295=JFI> 野 村 Aa3 SMBC日興 53 鉄道建設・運輸施設整備 170 10 0.800 T327+2.5 2/27 三菱UFJMS AA 支援機構 <0#1295=JFI> 野 村 Aa3 SMBC日興 -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【起債条件一覧＝都市再生債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債条件一覧＝地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- 45 地方公共団体金融機構 400 10 0.791 T327+4 2/25 みずほ AA+ <0#0906=JFI> 野 村 AA‐ Aa3 -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 【起債条件一覧＝公社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 発行額 期 利 率 ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ 払込日 主幹事 格付 （億円） 間 （％） （bp） -------------------------------------------------------------------------------- # 6 広島高速道路公社 100 10 0.791 T327+4.5 2/28 三菱UFJMS ─ <0#1263=JFI> 野 村 114 名古屋高速道路公社 100 5 0.208 T289+7 2/28 大 和 ─ <0#1292=JFI> 三菱UFJMS 115 名古屋高速道路公社 100 10 0.805 T327+3 2/28 大 和 ─ <0#1292=JFI> 三菱UFJMS 116 名古屋高速道路公社 100 15 1.377 T99+3 2/28 大 和 ─ <0#1292=JFI> 三菱UFJMS 117 名古屋高速道路公社 100 20 1.893 T141+11 2/28 大 和 ─ <0#1292=JFI> 三菱UFJMS -------------------------------------------------------------------------------- 注）・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・広島高速道路公社債：広島県・広島市折半保証。 ・名古屋高速道路公社