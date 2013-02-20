21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：００（米国時間２０日１８：００） ソニー プレイステーションミーティング（ニューヨーク） ０８：３０ ２月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省) ０９：００ 自民・デフレ円高解消を確実にする会 １０：００ 参議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 与党党首会談 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １７：３０ 山口財務副大臣会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２０日（水） ００：３０ＧＭＴ 第４・四半期豪賃金コスト指数（連邦統計局）[AUWGPQ=ECI] ０２：００ＧＭＴ １月対中国海外直接投資[CNFDI=ECI]（商務省） ０７：００ＧＭＴ １月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０７：００ＧＭＴ １月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０７：４５ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] ０９：３０ＧＭＴ ２月の英金融政策委員会の議事録 ０９：３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １０：００ＧＭＴ 第４・四半期マレーシアＧＤＰ １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １６：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １９：００ＧＭＴ １月２９─３０日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ドイツ１０年債入札 タイ中銀金融政策会合 ドイツのメルケル首相、ノルウェーのストルテンベルグ首相と会談（オスロ） スペインのラホイ首相が施政方針演説 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 20 Feb BHP BILLITON PLC ( BLT.L ) 20 Feb CREDIT AGRICOLE SA ( CAGR.PA ) ２１日（木） ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３：５８ＧＭＴ ２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策の 見通しについて講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 １８：００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が金融政策と経済について 講演・質疑応答あり（ニューヨーク） ２２：３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が議会証言 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） スペイン国債入札 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 21 Feb Q1 2013 Hewlett-Packard ( HPQ.N ) 21 Feb Q4 2013 Wal-Mart Stores, Inc. ( WMT.N ) 21 Feb Q4 2012 American International Group ( AIG.N ) （東京 ２１日 ロイター）