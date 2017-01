UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、ＦＯＭＣ議事録発表直後の下げから戻す

(カッコ内は前営業日比) 30年債US30YT=RR (2205GMT) 98*17.50(+0*05.00) =3.2007% 前営業日終盤 98*12.50(‐0*17.50) =3.2090% 10年債US10YT=RR (2205GMT) 99*29.00(+0*05.00)=2.0104% 前営業日終盤 99*24.00(‐0*06.50)=2.0278% 5年債US5YT=RR (2205GMT) 100*02.25(+0*04.00) =0.8604% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*03.50) =0.8863% 2年債US2YT=RR (2205GMT) 99*31.25(+0*00.75) =0.2621% 前営業日終盤 99*30.50(‐0*00.25) =0.2742% ------------------------------------------------------------------------------- [ニューヨーク 20日 ロイター] 20日の米金融・債券市場では国債価格が上昇 した。米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録で、連邦準備理事会(FRB)当局者が 資産買い入れの縮小や停止について協議したことが明らかとなり、債券相場は一時下落す る場面もあったものの、株価下落が債券への逃避買いを誘い、相場は間もなく押し戻され た。 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクの金利戦略 グローバル主任のデイビッド・キーブル氏は「FOMC議事録は全般的に市場予想よりも タカ派的なトーンを帯びており、FRBが量的緩和(QE)へのコミットメントを緩めた ことが示された」と述べた。 1月上旬に発表された12月のFOMC議事録が引き金となり、FRBが年内にQE3 を終了する可能性があるとの懸念が高まっていたが、この日発表された議事録は、この懸 念をさらに増大する内容となった。 議事録は「資産買い入れの効果、コストおよびリスクを継続的に評価した結果、FOM Cとして労働市場の見通しが大幅に改善したと判断する前に買い入れを縮小または停止す ることになる可能性もあると複数の参加者が述べた」とした。 ただ、アナリストやトレーダーは、3月1日に発動期限が迫っている米国の歳出強制削 減や24─25日のイタリア総選挙への根強い懸念が、FOMC議事録を受けた債券売り に歯止めをかけたと指摘した。 また、一部投資家の間では、指標10年債利回りが2.05%近づくと投資妙味が増す との認識があることも指摘された。 債券相場はこの日、下落して始まったものの、株価が下げ足を速める中、上昇に転じた。 10年債US10YT=RRは5/32高、利回りは2.010%。前日終盤から1.8ベー シスポイント(bp)低下した。 30年債US30YT=RRも6/32高、利回りは3.199%。前日終盤は3.209% だった。 朝方発表された1月の米住宅着工件数が減少し、許可件数が4年半ぶり高水準となった ほか、1月の米卸売物価指数(PPI)も4カ月ぶりに上昇したものの、いずれも材料視 されなかった。 21日は、1月の米消費者物価指数(CPI)や米中古住宅販売、新規失業保険申請件 数など、主要指標が軒並み発表されるほか、90億ドルの30年物インフレ指数連動債 (TIPS)US30YTWI=TWEB入札が実施される。 債券市場はこの日、FOMC議事録を受けた売りに対して底堅さを示したものの、一部 投資家は、FRBが量的緩和の出口戦略を開始すれば、債券利回りはいずれ上昇すると予 想する。 パイオニア・インベストメンツのポートフォリオ・マネジャー、リチャード・シュラン ジャー氏は「FRBは一連の措置のコストや結果を考慮し始めており、それが相場が方向 転換した理由だ」と述べた。 ただ、FRBが月額850億ドルの資産買い入れプログラムを停止するには、乗り越え なくてはならない複数のハードルが依然存在していることから、10年債利回りは当面、 現在の水準近辺で推移する公算が大きいとの見通しを示した。 Tボンド先物3月限3USH3は1/32高の143─3/32。 Tノート先物3月限3TYH3は4/32高の131─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.00 (+0.50)