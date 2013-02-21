再送：22日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：００ ルネサス臨時株主総会 １２：０５ 茂木経産相と日本鉄鋼連盟の懇談会 １３：００ イオン トップバリュ説明会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ２１日（木） ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １３：３０ＧＭＴ １月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １３：５８ＧＭＴ ２月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策の 見通しについて講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 １８：００ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が金融政策と経済について 講演・質疑応答あり（ニューヨーク） ２２：３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が議会証言 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） スペイン国債入札 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 21 Feb Q1 2013 Hewlett-Packard (HPQ.N) 21 Feb Q4 2013 Wal-Mart Stores, Inc. (WMT.N) 21 Feb Q4 2012 American International Group (AIG.N) ２２日（金） ００：００ＧＭＴ 第４・四半期シンガポールＧＤＰ改定値 ０１：３０ＧＭＴ １月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ０２：１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁がテキサス州の経済について講演 （ダラス） ０７：００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０８：３０ＧＭＴ 第４・四半期台湾ＧＤＰ改定値 ０９：００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] １０：００ＧＭＴ 欧州委員会が経済見通し発表、レーン委員が会見（ブリュッセル） １５：１５ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事とローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が 財政問題および金融政策に関する討論会に参加（ニューヨーク） ２３：３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演「金融規制における国際協力」 （ニューヨーク） 日米首脳会談 ＝＝海外主要企業決算＝＝ 22-Feb AIR FRANCE KLM SA (AIRF.PA) 22 Feb Q4 2012 The Washington Post Company WPO.N （東京 ２２日 ロイター）
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