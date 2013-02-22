追加：起債予測一覧〔表〕＝2月22日現在

追加：・オリックスを国内ＳＢ表に追加しました。 ・サンデンを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # オリックス <0#8591=JFI> 2/22 A 期間5年・7年 主幹事： 5年債：みずほ、大和、 三菱ＵＦＪＭＳ、野村、ＳＭＢＣ日興 7年債：ＳＭＢＣ日興、しんきん 北陸電力 <0#9505=JFI> 2/20 AA 期間10年、発行額150億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／T(327回)+46─49bp 2月26日に起債予定 アコム <0#8572=JFI> 2/20 AA 期間3年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 バークレイズ レンジ／L+80─85bp 2月26日に起債予定 三井倉庫 <0#9302=JFI> 2/19 AA 期間7年、発行額100億円程度 主幹事：野村 レンジ／L+28─31bp 来週半ばに起債予定 セブン銀行 <0#8410=JFI> 2/18 AA 期間5年・7年・10年 発行額各100億円以上 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、大和 レンジ／ 5年債：T(291回)+10─14bp 7年債：T(307回)+10─14bp 10年債：T(327回)+11─15bp 来週半ば以降に起債予定 サッポロホールディングス 2/18 A 期間5年 <0#2501=JFI> 主幹事：みずほ、野村 清水建設 <0#1803=JFI> 2/18 A 期間は中期、発行額100億円 主幹事：みずほ 南海電気鉄道 <0#9044=JFI> 2/18 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：大和 来週後半に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 8 A 期間15年・20年、発行額各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ 3月上旬に起債予定(3月中旬に発行予定) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 3月に発行予定 2/14 <2013年度発行計画案> 国内債：9800億円 10年債：4800億円 20年債：1200億円 5年債：500億円 スポット債：500億円 FLIP債：2800億円 国外債：2200億円 総額：1兆2000億円 9/20 <2012年度下半期発行計画> 10年債：2100─2400億円程度 20年債：600億円程度 5年債：200億円程度 FLIP、スポット債：1000億円程度 EMTN：200億円─1200億円程度 総額：4300─5300億円億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 名古屋市 <0#0151=JFI> 2/21 A 期間10年、発行額200億円 幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、 三菱東京ＵＦＪ銀行 3月15日起債予定、3月28日に発行予定 引受金融機関：三菱東京ＵＦＪ銀、大和、 ＳＭＢＣ日興、野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、東海東京、岡三、 ＳＭＢＣフレンド、メリルリンチ日本、 ＭスタンレーＭＵＦＧ、丸三、東洋、ドイツ みずほコーポレート銀、岩井コスモ、 しんきん、ＣＳ、バークレイズ 福岡市 <0#0158=JFI> 2/ 5 A 期間5年、発行額100億円程度、スポット債 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、東海東京 3月に起債予定 福岡県 <0#0111=JFI> 2/12 A 期間5年、発行額100億円、入札方式 3月8日に起債予定 3月27日に発行予定 4/ 2 <2012年度超長期債総合主幹事グループ制> 発行総額600億円(500億円発行済み) 総合事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 総合共同主幹事：大和、ドイツ、野村、 みずほ 12/20 <フレックス枠> 500億円(400億円発行済み) 東京都 <0#0100=JFI> 3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円> 10年債：5800億円(毎月400─600億円程度) 中期債：1100億円 超長期債：900億円 東京再生都債(個人向け3年債)：200億円 外債：500億円 大阪府 <0#0104=JFI> 8/10 <2012年度のフレッ