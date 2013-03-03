起債予測一覧〔表〕＝3月4日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 3/ 1 A 期間3年・5年・10年、 発行額各100億円 主幹事： 3年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興、シティＧ 5年債：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村 10年債：大和、東海東京、しんきん 3月に起債予定 ＳＣＳＫ <0#9719=JFI> 3/ 1 AA 期間3年・5年、発行額各50億円 主幹事： 3年債：野村、大和 5年債：野村、ＳＭＢＣ日興 来週後半に起債予定 ＮＴＴドコモ <0#9437=JFI> 2/28 AA 期間5年、発行額600億円、個人債 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件：利率0.10─0.30％ 3月8日に起債予定 申込期間：3月11日─27日 発行：3月28日 引受証券：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、大和、 野村 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 2/28 A 期間3年、発行額150億円程度 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 3月に起債予定 東京建物 <0#8804=JFI> 2/28 AA 期間5年・7年 発行額各100億円程度、50億円程度 主幹事： 5年債：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 7年債：大和 今週後半に起債予定 芙蓉総合リース <0#8424=JFI> 2/27 AA 期間3年、発行額100億円 主幹事：みずほ、野村、しんきん レンジ／L+3─8bp 3月6日に起債予定 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 2/27 AA 期間5年・10年 発行額各500億円、200億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、シティＧ、 野村、ＧＳ 10年債：大和 今週後半に起債予定 阪急阪神ホールディングス 2/25 AA 期間7年、発行額100億円 <0#9042=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(307回)+23─29bp 3月7日に起債予定 トナミホールディングス 2/25 A 期間3年、発行額50億円 <0#9070=JFI> 主幹事：みずほ 3月13─15日の間に起債予定 3月22日に発行予定 格付け：ＢＢＢ(ＪＣＲ) サッポロホールディングス 2/18 AA 期間5年、発行額100億円 <0#2501=JFI> 主幹事：みずほ、野村 レンジ／L+5─8bp 3月6日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/ 8 AA 期間15年・20年、発行額各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ レンジ／ 15年債：T(100回)+8─9bp 20年債：T(141回)+13─15bp 今週後半に起債予定(3月中旬に発行予定) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 A 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 3月に発行予定 2/14 <2013年度発行計画案> 国内債：9800億円 10年債：4800億円 20年債：1200億円 5年債：500億円 スポット債：500億円 FLIP債：2800億円 国外債：2200億円 総額：1兆2000億円 3/ 1 <2013年度上半期発行計画案> 国内債：5200億円 10年債：2400億円 20年債：600億円 5年債：300億円 スポット債：300億円 FLIP：1600億円 国外債：1100億円 総額：6300億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 広島県 <0#0109=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額100億円 3月6日起債予定 静岡県 <0#0107=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額200億円 3月6日起債予定 2/25 AA 期間5年、発行額100億円 3月6日起債予定 京都府 <0#0105=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額100億円