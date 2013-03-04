追加：黒田・日銀総裁候補所信表明関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の記事番号をダブルクリックして下さい。 《所信表明》 ◎WRAPUP2: 物価2％達成へ「何でもやる」、国債買入長期化・無期限前倒しも＝黒田・日銀総裁候補 [ID:nTK0626303] ◎UPDATE1: デフレを長期に持続させたことが、デフレを悪化させた＝黒田・日銀総裁候補 [ID:nTK0625987] ◎UPDATE1: 基金による無期限国債買い入れの前倒し、あり得る＝黒田・日銀総裁候補 [ID:nTK0625963] ◎UPDATE1：日銀法改正、国際標準踏まえた議論望ましい＝黒田・日銀総裁候補 [ID:nTK0625907] ◎UPDATE1：日銀に物価安定の責務、長期の国債を大量に買うのが自然＝黒田・日銀総裁候補 [ID:nTK0625857] ◎UPDATE1：早期の物価目標実現が使命、金融政策は為替下落を狙っていない＝黒田・日銀総裁候補 [ID:nTK0625821] ◎UPDATE1：2％目標一日も早い達成が総裁の使命、やれること何でもやる＝黒田・日銀総裁候補 [ID:nTK0625797] 《要人発言》 ◎UPDATE4: 黒田・日銀総裁候補の所信聴取は「安全運転」、野党は賛否集約に至らず [ID:nTK0626399] ◎UPDATE1: 参院での日銀総裁・副総裁候補の所信聴取、11日と12日で調整へ＝自民幹部 [ID:nTK0626541] ◎UPDATE2: 国会の同意を得て黒田氏のもとで日銀が大胆な金融政策行うと期待＝安倍首相[ID:nTK0626385] ◎日銀人事、最強の候補3人と確信、野党の理解求めていきたい＝菅官房長官[ID:nTK0625947] ◎UPDATE1: 適格性や不適格性が高まったということはない＝黒田氏の所信聴取でみんなの党政調会長 [ID:nTK0626159] ◎UPDATE1: 日銀人事、「空白を作らない」ことを確認＝政府・与党連絡会議[ID:nTK0626085] 《分析記事》 ◎COLUMN-黒田氏の大胆緩和と物価上昇の経路、不透明な要素多い 必要な政府との連携 [ID:nTK0626243] 《黒田総裁候補発言こうみる》 ◎市場は金利低下容認と受け止めた面も＝ＳＭＢＣ日興 岩下氏[ID:nTK0625973] ◎具体的な緩和策に言質取らせず＝三菱ＵＦＪＭＳ 稲留氏[ID:nTK0625949] ◎市場の期待に沿った内容だがやや安全運転のニュアンス＝野村証券 池田氏 [ID:nTK0625875] ［東京 ４日 ロイター］