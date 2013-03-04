5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：０５ 閣議、閣議後会見 １０：００ 参議院本会議 １０：００ ジーユー 事業戦略説明会 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 衆議院議院運営委員会（日銀副総裁候補の岩田、中曽氏の所信聴取） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００―１４：４５ 三菱ケミカルホールディングス 事業説明会 １４：００ 衆議院本会議 １５：１５ １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １８：３０ 民主党次の内閣 終了後、桜井政調会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ４日（月） １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １３：００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が講演（ワシントン） １６：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８：１５ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 04 Mar GB 08:15 HSBC HOLDINGS PLC ５日（火） ００：３０ＧＭＴ 第４・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ００：３０ＧＭＴ １月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０１：４５ＧＭＴ ２月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０３：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０８：５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] １０：００ＧＭＴ １月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １２：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） [USUBSW=ECI] １３：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５：００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １６：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 １９：００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がパネルディスカッションに 参加（ワシントン） 中国全国人民代表大会（全人代、国会に相当）開幕 ブラジル中銀金融政策委員会（６日まで） ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） ＝＝海外主要企業決算＝＝ 05 Mar GB 08:15 STANDARD CHARTERED PLC （東京 ５日 ロイター）