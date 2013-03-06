追加：起債予測一覧〔表〕＝3月6日現在

追加：・高速道路機構を財投機関債表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三菱地所 <0#8802=JFI> 3/ 5 AA 期間5年・8年、発行額各150億円 主幹事： 5年債：大和、8年債：野村 レンジ／ 5年債：T(291回)+8─10bp 8年債：T(314回)+8─10bp 3月8日に起債予定 三井不動産 <0#8801=JFI> 3/ 5 AA 期間20年、発行額100億円程度 主幹事：野村 レンジ／T(142回)+31─34bp 3月8日に起債予定 オリックス <0#8591=JFI> 3/ 4 A 期間5年、個人債 主幹事：野村、みずほ、大和 仮条件：利率0.30─0.70％ 3月15日に起債予定 申込期間：3月18日─27日 発行：3月28日 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 3/ 1 AA 期間3年・5年・10年、 発行額各100億円 主幹事： 3年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興、シティＧ 5年債：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村 10年債：大和、東海東京、しんきん レンジ／ 3年債：T(277回)+16─17bp 5年債：T(291回)+16─17bp 10年債：T(328回)+19─20bp 3月8日に起債予定 ＳＣＳＫ <0#9719=JFI> 3/ 1 AA 期間3年・5年、発行額各50億円 主幹事： 3年債：野村、大和 5年債：野村、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：T(277回)+22─23bp 5年債：T(291回)+22─23bp 3月7日に起債予定 ＮＴＴドコモ <0#9437=JFI> 2/28 AA 期間5年、発行額600億円、個人債 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件：利率0.10─0.30％ 3月8日に起債予定 申込期間：3月11日─27日 発行：3月28日 引受証券：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、大和、 野村 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 2/28 AA 期間3年、発行額150億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(277回)+9─10bp 3月8日に起債予定 東京建物 <0#8804=JFI> 2/28 AA 期間5年・7年 発行額各100億円、100億円程度 主幹事： 5年債：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 7年債：大和 レンジ／ 5年債：L+49─50bp 7年債：L+79─80bp 3月8日に起債予定 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 2/27 AA 期間5年・10年 発行額各500億円、200億円 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ、シティＧ、 野村、ＧＳ 10年債：大和 レンジ／ 5年債：T(291回)+16bp 10年債：T(328回)+12bp 3月7日に起債予定 阪急阪神ホールディングス 2/25 AA 期間7年、発行額100億円 <0#9042=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(307回)+25bp 3月7日に起債予定 トナミホールディングス 2/25 AA 期間3年、発行額50億円 <0#9070=JFI> 主幹事：みずほ 3月13─15日の間に起債予定 3月22日に発行予定 格付け：ＢＢＢ(ＪＣＲ) 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 高速道路機構<0#0905=JFI> 3/ 6 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 3月13日に起債予定 住宅金融支援機構 2/ 8 AA 期間15年・20年、発行額各100億円 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ レンジ／ 15年債：T(100回)+8bp 20年債：T(141回)+13bp 3月7日に起債予定(3月中旬に発行予定) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 3月12日に起債予定