7日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ ２月末の外貨準備（財務省） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） １３：００ ２月分携帯３社の契約数発表 １３：３０ アサヒビール ノンアルビール「ドライゼロ」施策説明会 １４：００ １月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] １５：００ イオンとソフトバンクモバイルが共同会見 １５：００ フォーキャスト調査 １５：３０ 白川日銀総裁会見 １５：３０ 積水ハウス 通期決算会見 １５：３０ コスモ石油 中期経営計画 １６：００ エーザイ社長会見 １７：００ 海江田民主党代表会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ６日（水） １０：００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] １２：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：１５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が 経済見通しについて講演（ペンシルベニア州ランカスター） １３：１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １５：００ＧＭＴ カナダ中銀、金利発表 １５：００ＧＭＴ １月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １９：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 英中銀金融政策委員会（７日まで） ブラジル中銀金融政策委員会（最終日） ７日（木） ００：３０ＧＭＴ １月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０１：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（サンアントニオ） ０７：４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３：３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） [USLCTS=ECI] １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５：００ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が議会委員会で証言（ワシントン） １６：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） ２０：００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） スペイン国債入札 ジュネーブ国際自動車ショー（１７日まで） インドネシア金融政策会合 マレーシア金融政策会合 米規制当局が金融機関のストレステスト（健全性審査）の結果発表 （東京 ７日 ロイター）