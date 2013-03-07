追加：起債予測一覧〔表〕＝3月7日現在

追加：・ニプロを国内ＳＢ表に追加しました。 ・トヨタファイナンスなどを社債発行登録企業（別表）に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # ニプロ <0#8086=JFI> 3/ 7 AA 期間3年・5年 発行額各50億円、20億円 主幹事：みずほ、野村、ＳＭＢＣ日興 三菱ＵＦＪＭＳ 来週半ばに起債予定 三菱地所 <0#8802=JFI> 3/ 5 AA 期間5年・8年、発行額各150億円 主幹事： 5年債：大和、8年債：野村 レンジ／ 5年債：T(291回)+8─9bp 8年債：T(314回)+8─9bp 3月8日に起債予定 三井不動産 <0#8801=JFI> 3/ 5 AA 期間20年、発行額100億円 主幹事：野村 レンジ／T(142回)+31bp 3月8日に起債予定 オリックス <0#8591=JFI> 3/ 4 A 期間5年、個人債 主幹事：野村、みずほ、大和 仮条件：利率0.30─0.70％ 3月15日に起債予定 申込期間：3月18日─27日 発行：3月28日 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 3/ 1 AA 期間3年・5年・10年、 発行額各100億円 主幹事： 3年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興、シティＧ 5年債：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村 10年債：大和、東海東京、しんきん レンジ／ 3年債：T(277回)+16bp 5年債：T(291回)+16bp 10年債：T(328回)+19bp 3月8日に起債予定 ＮＴＴドコモ <0#9437=JFI> 2/28 AA 期間5年、発行額600億円、個人債 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件：利率0.10─0.30％ 3月8日に起債予定 申込期間：3月11日─27日 発行：3月28日 引受証券：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、大和、 野村 ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 2/28 AA 期間3年、発行額150億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(277回)+9bp 3月8日に起債予定 東京建物 <0#8804=JFI> 2/28 AA 期間5年・7年 発行額各100億円、150億円 主幹事： 5年債：大和、みずほ、ＳＭＢＣ日興 7年債：大和 レンジ／ 5年債：L+49bp 7年債：L+80bp 3月8日に起債予定 トナミホールディングス 2/25 AA 期間3年、発行額50億円 <0#9070=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／L+70─90bp 3月13─15日の間に起債予定 3月22日に発行予定 格付け：ＢＢＢ(ＪＣＲ) 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構<0#0905=JFI> 3/ 6 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 3月13日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(328回)+2.0─2.5bp 3月12日に起債予定 2/14 <2013年度発行計画案> 国内債：9800億円 10年債：4800億円 20年債：1200億円 5年債：500億円 スポット債：500億円 FLIP債：2800億円 国外債：2200億円 総額：1兆2000億円 3/ 1 <2013年度上半期発行計画案> 国内債：5200億円 10年債：2400億円 20年債：600億円 5年債：300億円 スポット債：300億円 FLIP：1600億円 国外債：1100億円 総額：6300億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 岡山県 <0#0189=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額100億円