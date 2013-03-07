8日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
市場変更 リニカル(2183.T)が東証１部に マザーズから
追加上場 エレコム6750.OSが東証２部に（既上場は大証ジャスダック）
０８：１５ 閣議、閣議後会見
０８：５０ ２月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI]
０８：５０ １月経常収支[JPCURA=ECI]（予想中央値：6260億円程度の赤字）
０８：５０ １０─１２月国内総生産（ＧＤＰ）２次速報[JPGDP=ECI]
０９：００ 衆議院予算委員会
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省）
１２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 浜田エール大名誉教授が都内で講演
１３：３０ ２月全国企業倒産状況（商工リサーチ）
１４：００ 金融経済月報（日銀）
１４：００ ２月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI]
１５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省）
１７：００ 国債市場特別参加者会合
＝＝海外指標・指標関係＝＝
７日（木）
０７：４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI]
１１：００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１２：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１２：３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１２：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]
１３：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１３：３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
１３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）
[USLCTS=ECI]
１３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１５：００ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が議会委員会で証言（ワシントン）
１６：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件
１６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１７：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ）
２０：００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI]
２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）
スペイン国債入札
ジュネーブ国際自動車ショー（１７日まで）
インドネシア金融政策会合
マレーシア金融政策会合
米規制当局が金融機関のストレステスト（健全性審査）の結果発表
８日（金）
１１：００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI]
１３：３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI]
１５：００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI]
２月中国貿易統計[CNTRD=ECI]
メキシコ金融政策会合
（東京 ８日 ロイター）
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