8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 市場変更 リニカル( 2183.T )が東証１部に マザーズから 追加上場 エレコム6750.OSが東証２部に（既上場は大証ジャスダック） ０８：１５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ２月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ １月経常収支[JPCURA=ECI]（予想中央値：6260億円程度の赤字） ０８：５０ １０─１２月国内総生産（ＧＤＰ）２次速報[JPGDP=ECI] ０９：００ 衆議院予算委員会 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ 浜田エール大名誉教授が都内で講演 １３：３０ ２月全国企業倒産状況（商工リサーチ） １４：００ 金融経済月報（日銀） １４：００ ２月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １５：１５ ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） １７：００ 国債市場特別参加者会合 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ ７日（木） ０７：４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １２：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １２：３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １２：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １３：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １３：３０ＧＭＴ １月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １３：３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） [USLCTS=ECI] １３：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １５：００ＧＭＴ パウエル米ＦＲＢ理事が議会委員会で証言（ワシントン） １６：００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １６：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米資金循環統計（ＦＲＢ） ２０：００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） スペイン国債入札 ジュネーブ国際自動車ショー（１７日まで） インドネシア金融政策会合 マレーシア金融政策会合 米規制当局が金融機関のストレステスト（健全性審査）の結果発表 ８日（金） １１：００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １３：３０ＧＭＴ ２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] １５：００ＧＭＴ １月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] ２月中国貿易統計[CNTRD=ECI] メキシコ金融政策会合 （東京 ８日 ロイター）