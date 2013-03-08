追加：起債予測一覧〔表〕＝3月8日現在

追加：・兵庫県を地方債表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ニプロ <0#8086=JFI> 3/ 7 AA 期間3年・5年 発行額各50億円、20億円 主幹事：みずほ、野村、ＳＭＢＣ日興 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：L+50─70bp 5年債：L+70─90bp 来週半ばに起債予定 オリックス <0#8591=JFI> 3/ 4 AA 期間5年、個人債 主幹事：野村、みずほ、大和 仮条件：利率0.30─0.70％ 3月15日に起債予定 申込期間：3月18日─27日 発行：3月28日 トナミホールディングス 2/25 AA 期間3年、発行額50億円 <0#9070=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／L+73─87bp 3月13─15日の間に起債予定 3月22日に発行予定 格付け：ＢＢＢ(ＪＣＲ) 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 高速道路機構<0#0905=JFI> 3/ 6 AA 期間10年、発行額300億円、入札方式 3月13日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 12/18 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(328回)+2.0─2.5bp 3月12日に起債予定 2/14 <2013年度発行計画案> 国内債：9800億円 10年債：4800億円 20年債：1200億円 5年債：500億円 スポット債：500億円 FLIP債：2800億円 国外債：2200億円 総額：1兆2000億円 3/ 1 <2013年度上半期発行計画案> 国内債：5200億円 10年債：2400億円 20年債：600億円 5年債：300億円 スポット債：300億円 FLIP：1600億円 国外債：1100億円 総額：6300億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 兵庫県 <0#0106=JFI> 3/ 8 A 期間12年、発行額100億円程度 主幹事：みずほ、岡三、ＳＭＢＣ日興、 東海東京 4月に起債予定 3/ 8 A 期間20年、発行額100億円程度 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＲＢＳ 4月に起債予定 大阪府 <0#0104=JFI> 2/25 AA 期間5年、発行額200億円、入札・引合方式 3月13日に起債予定 8/10 <2012年度のフレックス枠> 総額800億円(200億円発行済み) 福井県 <0#0185=JFI> 2/25 AA 期間5年、発行額50億円、入札方式 3月14日に起債予定 東京都 <0#0100=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額300億円、定例債 3月15日起債予定 3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円> 10年債：5800億円(毎月400─600億円程度) 中期債：1100億円 超長期債：900億円 東京再生都債(個人向け3年債)：200億円 外債：500億円 愛知県 <0#0108=JFI> 2/25 AA 期間10年、発行額300億円 3月15日起債予定 名古屋市 <0#0151=JFI> 2/21 AA 期間10年、発行額200億円 幹事：大和、ＳＭＢＣ日興、 三菱東京ＵＦＪ銀行 3月15日起債予定、3月28日に発行予定 引受金融機関：三菱東京ＵＦＪ銀、大和、 ＳＭＢＣ日興、野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、東海東京、岡三、 ＳＭＢＣフレンド、メリルリンチ日本、 ＭスタンレーＭＵＦＧ、丸三、東洋、ドイツ みずほコーポレート銀、岩井コスモ、 しんきん、ＣＳ、バークレイズ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（公社債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 京都市土地開発公社 3/ 4 A 期間5年、発行額130億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 4月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（投資法人債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------