UPDATE2: 米大手18銀のストレステストが改善、アライ除く17行が最低資本を上回る＝ＦＲＢ

[ワシントン 7日 ロイター] 米連邦準備理事会(FRB)は7日、大手銀18行 に対するストレステスト(健全性審査)の結果を公表、アライ・フィナンシャルを除く 17行が普通株などからなるTier1自己資本比率5%を上回った。 ストレステストは、ピーク時の失業率が12.1%、株価が50%以上下落、住宅価格 が20%以上下落するという市場にとって厳しいシナリオのもと実施。18行の Tire1比率は7.4%になるという。これは2008年末の実際の比率5.6%を上 回る。 FRBは声明で「ストレステストのシナリオは、9四半期にわたる銀行持株会社18社 の損失予想は総額4620億ドル」とし、前年の5340億ドルを下回った。前年はメッ トライフ( MET.N )が入り19行だったが、同社は今回は持株会社から外れた。 FRBによると、全米の銀行持株会社の資産のうち18行で70%を占める。 テスト結果では、最低資本を上回った銀行のうち水準が最も低かったのは モルガン・スタンレー( MS.N )で5.7%、ゴールドマン・サックス( GS.N )の5.8%、 JPモルガン・チェース( JPM.N )6.3%と続く。 金融危機の際に政府支援を受け、現在も74%を政府が保有するアライ・フィナンシャ ル(旧GMAC)は1.5%だった。 バンク・オブ・アメリカ( BAC.N )、ウェルズファーゴ( WFC.N )、シティグループ( C.N )は 前年から改善した。JPモルガンは変わらず。 FRBは今回、ストレステストの結果を2回にわけて公表する。来週14日に第2弾を 発表、同時に必要とされる資本措置を提示するが、各行の資本計画の調整のため公表前に 48時間の猶予を与える。 シティグループは7日、今四半期の増配は求めない一方、14年第1・四半期までに 12億ドルの自社株買い(普通株)を行う方針を示した。 ストレステストによる各行の資本比率は以下のとおり(%)。 Ally Financial Inc 1.5 American Express Co ( AXP.N ) 11.1 Bank of America Corp ( BAC.N ) 6.8 Bank of New York Mellon Corp ( BK.N ) 13.2 BB&T Corp ( BBT.N ) 9.4 Capital One Financial Corp ( COF.N ) 7.4 Citigroup Inc ( C.N ) 8.3 Fifth Third Bancorp ( FITB.O ) 8.6 Goldman Sachs Group Inc ( GS.N ) 5.8 JPMorgan Chase & Co ( JPM.N ) 6.3 KeyCorp ( KEY.N ) 8.0 Morgan Stanley ( MS.N ) 5.7 PNC Financial Services Group Inc ( PNC.N ) 8.7 Regions Financial Corp ( RF.N ) 7.5 State Street Corp ( STT.N ) 12.8 SunTrust Banks Inc ( STI.N ) 7.3 U.S. Bancorp ( USB.N ) 8.3 Wells Fargo & Co ( WFC.N ) 7.0