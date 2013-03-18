起債予測一覧〔表〕＝3月19日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 2/14 <2013年度発行計画案> <0#0906=JFI> 国内債：9800億円 10年債：4800億円 20年債：1200億円 5年債：500億円 スポット債：500億円 FLIP債：2800億円 国外債：2200億円 総額：1兆2000億円 3/ 1 <2013年度上半期発行計画案> 国内債：5200億円 10年債：2400億円 20年債：600億円 5年債：300億円 スポット債：300億円 FLIP：1600億円 国外債：1100億円 総額：6300億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 兵庫県 <0#0106=JFI> 3/ 8 A 期間12年、発行額100億円程度 主幹事：みずほ、岡三、ＳＭＢＣ日興、 東海東京 4月に起債予定 3/ 8 A 期間20年、発行額100億円程度 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＲＢＳ 4月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（公社債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 京都市土地開発公社 3/ 4 A 期間5年、発行額130億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 4月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（投資法人債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（円建て外債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（政府保証債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 2/14 <2013年度発行計画案> <0#0906=JFI> 10年債：6800億円 8年債：2000億円 6年債：2900億円 4年債：1100億円 総額：1兆2800億円 -------------------------------------------------------------------------------- 【ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場】 -------------------------------------------------------------------------------- 国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考 -------------------------------------------------------------------------------- ＳＫテレコム( 017670.KS ) 10/11 発行限度額：700億円 期間：2012年10月5日─2013年9月27日 主幹事：バークレイズなど 野村バンク 7/30 発行限度額：125億ドル インターナショナル 期間：2012年7月27日─2013年7月26日 野村ヨーロッパ 7/30 発行限度額：400億ドル ファイナンス 期間：2012年7月27日─2013年7月26日 ＩＮＧ銀行 4/ 2 発行限度額：4000億円 (12月11日に増額、2266億円起債済み） 期間：2012年3月30日─2013年3月29日 主幹事：バークレイズなど -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（海外ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（ＡＢＳ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 住宅金融支援機構 2/20 AA 第71回債、発行額1320億円 <0#0943=JFI> 主幹事：みずほ、ＣＳ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(328回)+48─53bp 3月22日に起債予定 3月28日に発行予定 ＰＳＪ予測統計値： 平均値が8.40％、中央値が8.20％ 引受主幹事候補13社が3月6日引値ベースで 信託候補債権データに基づいて推計し、 同機構に報告した平均値・中央値 2/20 A 第72回債