追加：起債予測一覧〔表〕＝3月19日現在

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追加：・住宅金融支援機構第７１回債（地方債表掲載）の備考欄に、新たなマーケティン
グレンジを追加しました。
・ＤＯＷＡホールディングスを社債発行登録企業（別表）に追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 2/14 <2013年度発行計画案>
<0#0906=JFI> 国内債：9800億円
10年債：4800億円
20年債：1200億円
5年債：500億円
スポット債：500億円
FLIP債：2800億円
国外債：2200億円
総額：1兆2000億円
3/ 1 <2013年度上半期発行計画案>
国内債：5200億円
10年債：2400億円
20年債：600億円
5年債：300億円
スポット債：300億円
FLIP：1600億円
国外債：1100億円
総額：6300億円
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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兵庫県 <0#0106=JFI> 3/ 8 A 期間12年、発行額100億円程度
主幹事：みずほ、岡三、ＳＭＢＣ日興、
東海東京
4月に起債予定
3/ 8 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＲＢＳ
4月に起債予定
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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京都市土地開発公社 3/ 4 A 期間5年、発行額130億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
4月に起債予定
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（政府保証債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 2/14 <2013年度発行計画案>
<0#0906=JFI> 10年債：6800億円
8年債：2000億円
6年債：2900億円
4年債：1100億円
総額：1兆2800億円
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【ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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ＳＫテレコム(017670.KS) 10/11 発行限度額：700億円
期間：2012年10月5日─2013年9月27日
主幹事：バークレイズなど
野村バンク 7/30 発行限度額：125億ドル
インターナショナル 期間：2012年7月27日─2013年7月26日
野村ヨーロッパ 7/30 発行限度額：400億ドル
ファイナンス 期間：2012年7月27日─2013年7月26日
ＩＮＧ銀行 4/ 2 発行限度額：4000億円
(12月11日に増額、2266億円起債済み）
期間：2012年3月30日─2013年3月29日
主幹事：バークレイズなど
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【起債予測（ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 2/20 AA 第71回債、発行額1320億円
<0#0943=JFI> 主幹事：みずほ、ＣＳ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(328回)+49─52bp
3月22日に起債予定
3月28日に発行予定
ＰＳＪ予測統計値：
平均値が8.40％、中央値が8.20％
引受主幹事候補13社が3月6日引値ベースで
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