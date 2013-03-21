起債予測一覧〔表〕＝3月22日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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渋沢倉庫 <0#9304=JFI> 4/21 A 期間5年、発行額70億円
主幹事：みずほ、野村
4月11日または12日に起債予定
格付け：ＢＢＢ＋(ＪＣＲ、Ｒ＆Ｉ)
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 3/21 A 期間10年・15年
<0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
4月中旬に起債・発行予定
3/21 A 期間30年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
3/21 <2013年度上期30年債の主幹事>
三菱ＵＦＪＭＳ、野村、ＳＭＢＣ日興
鉄道建設・運輸施設整備 3/21 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額：
4年債が200億円程度、10年債が250億円程度
主幹事：みずほ、大和、しんきん
5月に起債予定
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 3/19 A 期間10年、発行額400億円
<0#0906=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村
4月に発行予定
3/19 A 期間10年、発行額400億円
主幹事：大和、メリル
5月に発行予定
3/19 A 期間10年、発行額400億円
主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
6月に発行予定
3/19 A 期間20年
主幹事：野村、ＧＳ、ドイツ
4月に発行予定
3/19 A 期間20年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ、バークレイズ
6月に発行予定
3/19 A 期間5年
主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興
2/14 <2013年度発行計画案>
国内債：9800億円
10年債：4800億円
20年債：1200億円
5年債：500億円
スポット債：500億円
FLIP債：2800億円
国外債：2200億円
総額：1兆2000億円
3/ 1 <2013年度上半期発行計画案>
国内債：5200億円
10年債：2400億円
20年債：600億円
5年債：300億円
スポット債：300億円
FLIP：1600億円
国外債：1100億円
総額：6300億円
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【起債予測（地方債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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兵庫県 <0#0106=JFI> 3/ 8 A 期間12年、発行額100億円程度
主幹事：みずほ、岡三、ＳＭＢＣ日興、
東海東京
4月に起債予定
3/ 8 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、ＲＢＳ
4月に起債予定
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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京都市土地開発公社 3/ 4 A 期間5年、発行額130億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
4月に起債予定
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（政府保証債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 2/14 <2013年度発行計画案>
<0#0906=JFI> 10年債：6800億円
8年債：2000億円
6年債：2900億円
4年債：1100億円
総額：1兆2800億円
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【ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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ＳＫテレコム(017670.KS) 10/11 発行限度額：700億円
期間：2012年10月5日─2013年9月27日
主幹事：バークレイズなど
野
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