新規上場企業の横顔：碧（6月4日ＴＯＫＹＯ　ＰＲＯ　Ｍａｒｋｅｔ上場）

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［東京 １日 ロイター］ ６月４日にＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ上場予
定の「碧」 (3039.T) の概要は以下のとおり。
≪本社≫ 沖縄県那覇市松山
≪事業内容≫ レストラン経営による飲食事業
≪代表者≫ 代表取締役：西里 弘一
≪資本金≫ 5500万円
≪発行済み株式数≫ 59万株（2013年4月30日現在）
≪従業員数≫ 60名（2013年3月31日現在
≪業績≫
2012年9月期 2011年9月期
売上高（千円） 692,037 622,810
経常利益（千円） 91,380 67,360
当期利益（千円） 53,546 31,896
１株当たり利益（円） 90.76 54.06
１株当たり純資産額（円） 519.44 428.57
配当（円） -- --
注）2013年2月22日付けで、1株を100株に分割
≪総資産≫ （千円） 451,740（2012年9月期）
≪株主資本≫ （千円） 306,468（ 〃 ）
≪株主≫
所有比率（％） 所有株（株数）
西里 弘一 45.12 270,000
奥間 弘子 45.12 270,000
金秀本社 1.60 9,600
忍田 章彦 0.63 3,800
小林 朋寿 0.55 3,300
川端 義光 0.36 2,200
上地 秀一 0.28 1,700
行村 浩章 0.20 1,200
上原 トミ子 0.20 1,200
石川 裕里 0.18 1,100
島袋 里枝 0.18 1,100
宇根 良建 0.18 1,100
≪監査人≫ 如水監査法人
≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行
(以上、2013年4月30日現在)
＊新規上場銘柄一覧 <JPN/IPOLISTED01> - 01以降、順次続きます。
ＩＰＯ値上がり率トップ５ <JPN/IPOGAINERS>
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新規株式公開情報 <JPN/IPOMENU>
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