追加：起債予測一覧〔表〕＝4月4日現在

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追加：・セブン＆アイ・ホールディングス、オリックスを国内ＳＢ表に追加しました。
・ＩＮＧ銀行をＴＯＫＹＯ ＰＲＯ─ＢＯＮＤ Ｍａｒｋｅｔ／プログラム上場表に
追加しました。
・日本トムソン、ＤＩＣを社債発行登録企業（別表）に追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 A 期間3年・6年・10年
ホールディングス 主幹事：
3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
10年債：野村
# オリックス <0#8591=JFI> 4/ 4 A 期間5年・7年
主幹事：
5年債：みずほ、大和、しんきん
7年債：大和、しんきん
日本製粉 (2001.T) 4/ 3 A 期間5年・7年、発行総額100億円程度
主幹事：野村、大和、ＳＭＢＣ日興
4月に起債予定
日立キャピタル <0#8586=JFI> 4/ 2 A 期間5年・10年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興
4月に起債予定
トヨタファイナンス 4/ 1 A 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#8498=JFI> 野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京
4月に起債予定
大和証券グループ本社 4/ 1 AA 期間3年、発行額300億円、個人債
<0#8601=JFI> 主幹事：大和
仮条件：利率0.25─0.85％
4月5日に起債予定
近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 1 A 期間4年、発行額300億円、個人債
主幹事：野村
仮条件：利率0.45─0.95％
4月12日に起債予定
3/27 A 期間3年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
4月に起債予定
岡村製作所 <0#7994=JFI> 4/ 1 AA 期間4年、発行額50億円、個人債
主幹事：野村
仮条件：利率0.35─0.80％
4月10日に起債予定
西日本高速道路 <0#1290=JFI> 4/ 1 <2013年度発行計画＞
期間10年(四半期毎の計4回)
日産自動車 <0#7201=JFI> 3/29 A 期間5年中心
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興、シティＧ
4月に起債予定
渋沢倉庫 <0#9304=JFI> 3/21 A 期間5年、発行額70億円
主幹事：みずほ、野村
4月11日または12日に起債予定
格付け：ＢＢＢ＋(ＪＣＲ、Ｒ＆Ｉ)
東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年
主幹事：野村、みずほ、大和
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債など）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本政策投資銀行 4/ 1 A 期間3年・5年、発行総額600億円以上
<0#0903=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興、東海東京
4月に起債予定
4/ 1 <2013年度発行方針> 発行額4000億円程度
定例債：四半期に1度、3年債と5年債を中心
に発行(随時スポット的な発行も検討)
日本学生支援機構 3/26 A 期間2年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
5月に起債予定、6月に発行予定
<2013年度発行予定> 発行総額1800億円
2年債：6月500億円、9月400億円、
2月400億円
3年債：11月500億円
住宅金融支援機構 3/21 A 期間10年・15年
<0#0943=JFI> 10年債：発行額100億円
15年債：発行額150億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
来週起債予定
3/21 A 期間30年
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
3/21 <2013年度上期30年債の主幹事>
三菱ＵＦＪＭＳ、野村、ＳＭＢＣ日興
鉄道建設・運輸施設整備 3/21 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額：
4年債が200億円程度、10年債が250億円程度
主幹事：みずほ、大和、しんきん
5月に起債予定
4/ 1 <2013年度発行計画> 発行額1850億円程度
5月の発行：計450億円程度
4年債が200億円程度、10年債が250億円程度
8月の発行：計450億円程度
5年債が100億円程度、10年債が200億円程度
20年債が150億円程度
11月の発行：計450億円程度
4年債が200億円程度、10年債が250億円程度
2014年2月の発行：計500億円程度
5年債が200億円程度、10年債が150億円程度
20年債が150億円程度
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 3/19 AA 期間10年、発行額400億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村
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