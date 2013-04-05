追加：起債予測一覧〔表〕＝4月5日現在

追加：・ブリヂストンなどを国内ＳＢ表に追加しました。 ・旭硝子を社債発行登録企業（別表）に追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # ブリヂストン <0#5108=JFI> 4/ 5 A 期間3年・5年 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 # 双日 <0#2768=JFI> 4/ 5 A 期間4年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和 4月に起債予定 # 東京センチュリーリース 4/ 5 A 期間3年・5年 <0#8439=JFI> 主幹事： 3年債：みずほ、野村 5年債：みずほ、野村、しんきん # ヒューリック ( 3003.T ) 4/ 5 A 期間5年・7年 主幹事：みずほ、野村、大和 # みずほコーポレート銀行 4/ 5 A 期間5年 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ 4月中旬に起債予定 セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 A 期間3年・6年・10年 ホールディングス 主幹事： 3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：野村 オリックス <0#8591=JFI> 4/ 4 AA 期間5年・7年、 発行額： 5年債100億円、 7年債100億円程度(増額の可能性あり) 主幹事： 5年債：みずほ、大和、しんきん 7年債：大和、しんきん 4月11日に起債予定 日本製粉 ( 2001.T ) 4/ 3 AA 期間5年・7年、発行総額100億円程度 主幹事：野村、大和、ＳＭＢＣ日興 来週後半に起債予定 日立キャピタル <0#8586=JFI> 4/ 2 A 期間5年・10年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 4月に起債予定 トヨタファイナンス 4/ 1 A 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 <0#8498=JFI> 野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 4月に起債予定 近畿日本鉄道 <0#9041=JFI> 4/ 1 AA 期間4年、発行額300億円、個人債 主幹事：野村 仮条件：利率0.45─0.95％ 4月12日に起債予定 3/27 A 期間3年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 4月に起債予定 岡村製作所 <0#7994=JFI> 4/ 1 AA 期間4年、発行額50億円、個人債 主幹事：野村 仮条件：利率0.35─0.80％ 4月10日に起債予定 西日本高速道路 <0#1290=JFI> 4/ 1 <2013年度発行計画＞ 期間10年(四半期毎の計4回) 日産自動車 <0#7201=JFI> 3/29 A 期間5年中心 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 ＳＭＢＣ日興、シティＧ 4月に起債予定 渋沢倉庫 <0#9304=JFI> 3/21 AA 期間5年、発行額70億円 主幹事：みずほ、野村 4月11日または12日に起債予定 格付け：ＢＢＢ＋(ＪＣＲ、Ｒ＆Ｉ) 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 日本政策投資銀行 4/ 1 A 期間3年・5年、発行総額600億円以上 <0#0903=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興、東海東京 4月に起債予定 4/ 1 <2013年度発行方針> 発行額4000億円程度 定例債：四半期に1度、3年債と5年債を中心 に発行(随時スポット的な発行も検討) 日本学生支援機構 3/26 A 期間2年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 5月に起債予定、6月に発行予定 <2013年度発行予定> 発行総額1800億円 2年債：6月500億円、9月400億円、 2月400億円 3年債：11月500億円 住宅金融支援機構 3/21 A 期間10年・15年 <0#0943=JFI> 10年債：発行額100億円 15年債：発行額150億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 来週起債予定 3/21 A 期間30年 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 ＳＭＢＣ日興 3/21 <2013年度上期30年債の主幹事> 三菱ＵＦＪＭＳ、野村、ＳＭＢＣ日興 鉄道建設・運輸施設整備 3/21 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額： 4年債が200億円程度、10年債が250億円程度 主幹事：みずほ、大和、しんきん 5月に起債予定 4/ 1 <2013年度発行計画> 発行額1850億円程度 5月の発行：計450億円程度 4年債が200億円程度、10年債が250億円程度 8月の発行：計450億円程度 5年債が100億円程度、10年債が200億円程度 20年債が150億円程度 11月の発行：計450億円程度 4年債が200億円程度、10年債