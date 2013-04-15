ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜４月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１５日（月） ０９：００ 日銀支店長会議 ０９：３０ 黒田日銀総裁あいさつ １４：３０ 地域経済報告（さくらリポート） １５：１５ 大阪支店長会見（随時解禁） １７：２０ 名古屋・札幌・福岡支店長会見（随時解禁） １３：３０ ２月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １５：００ 信託大会（黒田日銀総裁あいさつ） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２：００ＧＭＴ 第１・四半期中国ＧＤＰ[CNGDP=ECI]、 ３月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資[CNIO=ECI] （国家統計局） ０６：３０ＧＭＴ ３月インドＷＰＩ[INWPI=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 タイ［灌仏節］ 米国務長官、日本訪問（最終日） 北朝鮮の故金日成主席誕生日（太陽節） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１６日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５年利付国債の入札発行 １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等 １２：４５ ５年利付国債の入札結果 １５：１５ ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９：００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演 （ニューヨーク州スタテン島） １２：３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ ＩＭＦが世界経済見通し発表 ブランシャールＩＭＦ調査局長が記者会見（ワシントン） １３：１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢの年次リポートめぐる欧州議会での議論に参加 １６：００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １９：００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ主催の金融政策に関するディスカッションの司会 ２１：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） ブラジル金融政策委員会（１７日まで） スウェーデン中銀金融政策会合（１７日まで） スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 トルコ中銀金融政策委員会 タイ［灌仏節］ ＩＭＦが各国の債務状況を評価した財政モニター報告書の発表会見 -------------------------------------------------------------------------------- ４月１７日（水） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ 新型窓口販売方式による５年利付国債の発行条件等 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １４：００ ３月消費動向調査（内閣府）[JPCONI=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ４月の英金融政策委員会の議事録 ０８：３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がＩＭＦ主催の金融規制に関するパネルディスカッションに参加 １３：３０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 （ニューヨーク） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金融政策発表 １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 独連邦１０年債入札 スロベニア国債入札 ブラジル中銀金融政策委員会（政策発表） スウェーデン中銀金融政策会合（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ４月１８日（木） ０８：３０ ４月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ ２０年利付国債の入札発行 １０：３０ ２年利付国債（５月債）の発行予定額等 １０：３０ 宮尾日銀審議委員講演（岐阜） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 １３：００ ３月首都圏マンション販売（不動産経済研究所） １４：００ 宮尾日銀審議委員会見（岐阜） １５：１５ ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ３月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２：３０ＧＭＴ キム世界銀行総裁が記者会見 １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が「２０１３年クレジット市場シンポジウム」 であいさつ １３：３０ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が記者会見（ワシントン） １４：００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １６：００ＧＭＴ ラスキン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １７：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ３月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ＥＣＢ理事会（金利発表なし） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで、ワシントン） スペイン国債入札 イタリア議会、次期大統領の選出投票を開始 -------------------------------------------------------------------------------- ４月１９日（金） 閣議、閣議後会見 ０７：００ ４月ロイター企業調査 ０８：５０ ４月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） １４：００ ２月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府）[JPCIIN=ECI] ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ３月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] ０８：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] １６：００ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事が「２０１３年クレジット市場シンポジウム」で講演 Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（最終日、ワシントン） ＩＭＦ・世銀春季総会（２１日まで、ワシントン） インド休場 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２０日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 中露外相会談（モスクワ） ＩＭＦ・世銀春季総会（２１日まで、ワシントン） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ＩＭＦ・世銀春季総会（最終日、ワシントン） -------------------------------------------------------------------------------- ４月２２日（月） １２：００めど ３月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２：３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １４：００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ４月２３日（火） 閣議、閣議後会見 １０：３０ 流動性供給入札 １２：４５