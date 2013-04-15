16日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝ ０８：３０ 閣議、閣議後会見 ０９：００ １９：００ 新経済連盟が新経済サミット開催 １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １３：３０ 経済同友会代表幹事会見 １４：００ 国交省のＢ７８７ブリーフィング １４：００ 大飯原発差し止め仮処分訴訟裁判の判決（大阪地裁） １５：００ ソニーとオリンパス 合弁会社設立会見 １５：１５ ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １５日（月） ０６：３０ＧＭＴ ３月インドＷＰＩ[INWPI=ECI] ０９：００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] １２：３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] １３：００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４：００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 タイ［灌仏節］ 米国務長官、日本訪問（最終日） 北朝鮮の故金日成主席誕生日（太陽節） ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 15 Apr Q1 2013 Citigroup Inc. ( C.N ) １６日（火） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 ０８：３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ０８：３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] ０９：００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] ０９：００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演 （ニューヨーク州スタテン島） １２：３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] １２：３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３：００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） １３：００ＧＭＴ ＩＭＦが世界経済見通し発表 ブランシャールＩＭＦ調査局長が記者会見（ワシントン） １３：１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会でのＥＣＢ年次報告に関する討議に出席 １６：００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（ワシントン） １９：００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長がＩＭＦ主催の金融政策に関する討論会で司会 ２１：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） ブラジル金融政策委員会（１７日まで） スウェーデン中銀金融政策会合（１７日まで） スペイン６カ月・１２カ月物国債入札 トルコ中銀金融政策委員会 タイ［灌仏節］ ＩＭＦが各国の債務状況を評価した財政モニター報告書の発表会見 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 16 Apr Q1 2013 BlackRock, Inc. ( BLK.N ) 16 Apr Q1 2013 Goldman Sachs ( GS.N ) 16 Apr Q1 2013 Intel Corp. ( INTC.O ) 16 Apr Q1 2013 Johnson & Johnson ( JNJ.N ) 16 Apr Q1 2013 The Coca-Cola Company ( KO.N ) 16 Apr Q1 2013 Yahoo, Inc. ( YHOO.O ) （東京 １６日 ロイター）