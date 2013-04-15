起債予測一覧〔表〕＝4月16日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 4/15 A 期間5年、シニア債 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 東北電力 <0#9506=JFI> 4/12 AA 期間7年・10年 発行額各200億円程度、100億円程度 主幹事： 7年債：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 大和 10年債：大和、ＳＭＢＣ日興、 しんきん レンジ／ 7年債：T(307回)+67─72bp 10年債：T(328回)+76─81bp 今週半ば以降に起債予定 東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/12 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：みずほ レンジ／L+28─38bp 今週後半に起債予定 関西電力 <0#9503=JFI> 4/11 AA 期間3年、発行額200億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、 大和 レンジ／T(277回)+60─67bp 今週後半に起債予定 中国電力 <0#9504=JFI> 4/11 AA 期間10年、発行額150億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、しんきん レンジ／T(328回)+44bp 4月16日に起債予定 相鉄ホールディングス 4/11 AA 期間7年、発行額100億円程度 <0#9003=JFI> (増額の可能性あり) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和 レンジ／L+20─25bp 4月18日に起債予定 三菱東京ＵＦＪ銀行 4/11 AA 期間3年・5年・10年 <0#8315=JFI> 発行額： 3年債と5年債で計400億円程度 10年債100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(277回)+9bp 5年債：T(291回)+9bp 10年債：T(328回)+8─9bp 今週半ば以降に起債予定 クレディセゾン <0#8253=JFI> 4/11 AA 期間7年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(307回)+31─34bp 4月18日に起債予定 北海道電力 <0#9509=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額400億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(291回)+55bp 4月16日に起債予定 九州電力 <0#9508=JFI> 4/10 AA 期間5年・7年 発行額： 5年債：400億円程度 7年債：150億円程度 主幹事： 5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほ 7年債：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 5年債：T(291回)+55bp 7年債：T(307回)+64bp 4月16日に起債予定 三井住友銀行 <0#8412=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額500億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(291回)+9bp 4月18日に起債予定 ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/ 8 AA 期間10年、発行額700億円程度 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(328回)+7─11bp 今週後半に起債予定 ＴＨＫ <0#6481=JFI> 4/ 8 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事：野村 レンジ／ 5年債：T(291回)+19─21bp 7年債：T(307回)+25─27bp 今週後半に起債予定 ブリヂストン <0#5108=JFI> 4/ 5 AA 期間3年・5年 発行額各200億円程度、200億円程度 (総額500億円まで増額の可能性あり) 主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 3年債：T(277回)+9─11bp 5年債：T(291回)+9─11bp 4月17日に起債予定 双日 <0#2768=JFI> 4/ 5 AA 期間4年、発行額100億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、 大和 レンジ／L+46bp 4月16日に起債予定 ヒューリック ( 3003.T ) 4/ 5 AA 期間5年・7年、 発行額各100億円程度、50億円 主幹事：みずほ、野村、大和 レンジ／ 5年債：L+7─11bp 7年債：L+20─27bp 今週後半に起債予定 みずほコーポレート銀行 4/ 5 AA 期間5年、発行額1000億円 <0#8310=JFI> 主幹事：みずほ レンジ／T(291回)+13bp 4月16日に起債予定 セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 AA 期間3年・6年・10年、発行額各200億円程度 ホールディングス 主幹事： 3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、