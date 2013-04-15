起債予測一覧〔表〕＝4月16日現在

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【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 4/15 A 期間5年、シニア債
主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興
東北電力 <0#9506=JFI> 4/12 AA 期間7年・10年
発行額各200億円程度、100億円程度
主幹事：
7年債：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、
大和
10年債：大和、ＳＭＢＣ日興、
しんきん
レンジ／
7年債：T(307回)+67─72bp
10年債：T(328回)+76─81bp
今週半ば以降に起債予定
東武鉄道 <0#9001=JFI> 4/12 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事：みずほ
レンジ／L+28─38bp
今週後半に起債予定
関西電力 <0#9503=JFI> 4/11 AA 期間3年、発行額200億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
大和
レンジ／T(277回)+60─67bp
今週後半に起債予定
中国電力 <0#9504=JFI> 4/11 AA 期間10年、発行額150億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ、しんきん
レンジ／T(328回)+44bp
4月16日に起債予定
相鉄ホールディングス 4/11 AA 期間7年、発行額100億円程度
<0#9003=JFI> (増額の可能性あり)
主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和
レンジ／L+20─25bp
4月18日に起債予定
三菱東京ＵＦＪ銀行 4/11 AA 期間3年・5年・10年
<0#8315=JFI> 発行額：
3年債と5年債で計400億円程度
10年債100億円程度
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：T(277回)+9bp
5年債：T(291回)+9bp
10年債：T(328回)+8─9bp
今週半ば以降に起債予定
クレディセゾン <0#8253=JFI> 4/11 AA 期間7年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村
レンジ／T(307回)+31─34bp
4月18日に起債予定
北海道電力 <0#9509=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額400億円程度
主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(291回)+55bp
4月16日に起債予定
九州電力 <0#9508=JFI> 4/10 AA 期間5年・7年
発行額：
5年債：400億円程度
7年債：150億円程度
主幹事：
5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、
みずほ
7年債：野村、ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
5年債：T(291回)+55bp
7年債：T(307回)+64bp
4月16日に起債予定
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 4/10 AA 期間5年、発行額500億円
主幹事：ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(291回)+9bp
4月18日に起債予定
ＮＴＴ <0#9432=JFI> 4/ 8 AA 期間10年、発行額700億円程度
主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(328回)+7─11bp
今週後半に起債予定
ＴＨＫ <0#6481=JFI> 4/ 8 AA 期間5年・7年、発行額各100億円
主幹事：野村
レンジ／
5年債：T(291回)+19─21bp
7年債：T(307回)+25─27bp
今週後半に起債予定
ブリヂストン <0#5108=JFI> 4/ 5 AA 期間3年・5年
発行額各200億円程度、200億円程度
(総額500億円まで増額の可能性あり)
主幹事：大和、ＳＭＢＣ日興
レンジ／
3年債：T(277回)+9─11bp
5年債：T(291回)+9─11bp
4月17日に起債予定
双日 <0#2768=JFI> 4/ 5 AA 期間4年、発行額100億円
主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
大和
レンジ／L+46bp
4月16日に起債予定
ヒューリック (3003.T) 4/ 5 AA 期間5年・7年、
発行額各100億円程度、50億円
主幹事：みずほ、野村、大和
レンジ／
5年債：L+7─11bp
7年債：L+20─27bp
今週後半に起債予定
みずほコーポレート銀行 4/ 5 AA 期間5年、発行額1000億円
<0#8310=JFI> 主幹事：みずほ
レンジ／T(291回)+13bp
4月16日に起債予定
セブン＆アイ・ <0#3382=JFI> 4/ 4 AA 期間3年・6年・10年、発行額各200億円程度
ホールディングス 主幹事：
3年債と6年債：野村、ＳＭＢＣ日興、
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